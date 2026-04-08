Realitatea PLUS a depus la Curtea de Apel acțiunea împotriva deciziei CNA. Avocat: Retragerea licenței era o chestie prestabilită înainte de ședință -VIDEO

Realitatea PLUS a depus miercuri dimineață, la Curtea de Apel București, acțiunea împotriva deciziei CNA de retragere a licenței postului de televiziune. Avocatul Ioan Georgescu a declarat că totul ar fi fost prestabilit și a subliniat că cel mai probabil suspendarera deciziei va fi judecată în următoarele zile.

A fost depusă în această dimineață acțiunea la Curtea de Apel București. Este vorba despre o cerere de suspendare a actului administrativ și o cerere de anulare a actului administrativ. Anularea actului administrativ se va judeca probabil la un termen următor, însă cu prioritate și de urgență se va judeca suspendarea. Așteptăm să primim termene. Probabil, nu știu când se va întâmpla, azi, mâine, poi mâine. Cred că până vineri vom primi termen pentru suspendare”, a declarat Ioan Georgescu, avocatul Realitatea Plus.

Întrebat când ar putea avea loc primul termen, avocatul a răspuns: ”Din experiența mea cu soluționarea cereilor de suspendare în cazul unor astfel de decizii, termenul a fost acordat în două zile, trei maxim. Deci, cred că până vineri se va judeca. Sper să se judedce până vineri, dar cred că asta se va întâmpla.

”Am depus în ședința de ieri toate ordinele de plată prin care arătam că amenzile respective au fost achitate de către radiodifuzor, însă .....chiar Consiliul ne-a dat o oră să depunem documentele pentru a face dovada efectuării plăților și, după ce am făcut dovada efectuării plăților, au votat în unanimitate retragerea licenței audiovizuale.

Adică, practic, din punctul meu de vedere, retragerea licenței era o chestiune prestabilită, dinaintea ședinței. Știau că vor face lucrul ăsta.

Și pentru mine a fost o surpriză, pentru că eu am fost sunat atunci, cu câteva minute înainte de ședință, că a apărut pe ordinea de zi această chestiune. Ei spun că a existat, cu o zi înainte a fost pusă pe ordinea de zi, dar era ca o informare”, a mai spus Ioan Georgescu.