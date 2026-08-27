România pregătește două noi autostrăzi. Proiectele Brașov-Făgăraș și București-Alexandria au primit undă verde

Patru proiecte majore de infrastructură rutieră au fost avizate joi, 27 august 2026, în Consiliul Interministerial de avizare a investițiilor publice.
Printre acestea se află două autostrăzi noi: Brașov-Făgăraș, cu o lungime de 49,3 kilometri, și București-Alexandria, proiect destinat îmbunătățirii legăturii dintre Capitală și sudul țării. Următorul pas este aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Guvern, după care pot fi lansate licitațiile pentru lucrări.
Autostrada Brașov-Făgăraș
Proiectul prevede construirea a 49,3 kilometri de autostradă între Brașov și Făgăraș. Noua șosea ar urma să preia o parte din traficul de pe actualul drum național și să reducă presiunea asupra uneia dintre rutele intens circulate din zonă.
Investiția este prezentată ca o componentă importantă pentru conectarea Brașovului cu centrul țării și pentru creșterea siguranței rutiere.
Autostrada București-Alexandria
A doua autostradă avizată este București-Alexandria, un proiect așteptat de mai mult timp pentru îmbunătățirea legăturii dintre Capitală și sudul României.
Noua infrastructură ar urma să reducă traficul de pe actualul traseu și să scurteze timpul de deplasare între București și localitățile din sud.
Două proiecte importante pentru București și Sibiu
Pe lângă cele două autostrăzi, Consiliul Interministerial a avizat DR1 – Vest Expres, primul drum radial al Bucureștiului. Proiectul prevede aproape 10 kilometri de drum cu două benzi pe sens, bandă dedicată transportului public, piste pentru biciclete și conexiuni de tip Park&Ride.
A primit aviz și Varianta Ocolitoare Sibiu Sud, cu o lungime de peste 21 de kilometri. Drumul ar urma să scoată traficul de tranzit din sudul municipiului și să asigure conexiuni mai bune între A1, DN1 și localitățile din zona metropolitană.
Urmează aprobarea în Guvern
Avizul Consiliului Interministerial reprezintă un pas în procedura de pregătire a investițiilor. Proiectele trebuie să treacă prin aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Guvern, iar ulterior autoritățile pot începe procedurile pentru atribuirea contractelor de lucrări.
Cele patru investiții sunt prezentate de Ministerul Transporturilor ca proiecte menite să reducă aglomerația, să scurteze timpii de deplasare și să crească siguranța rutieră.