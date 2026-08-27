România pierde 770 de milioane de euro din PNRR. Nicușor Dan confirmă eșecul legii salarizării

România pierde 770 de milioane de euro din PNRR, după ce legea salarizării nu a ajuns la timp la votul Parlamentului. Nicușor Dan confirmă oficial pierderea banilor, însă partidele își asumă adoptarea legii până la finalul anului. Sindicaliștii din Sănătate și Educație contestă în continuare proiectul și avertizează că ar putea urma proteste de amploare dacă forma actuală nu va fi modificată.
România a pierdut șansa de a mai încasa 770 de milioane de euro din PNRR, după ce legea salarizării nu a fost adoptată la timp pentru îndeplinirea jalonului. Pierderea banilor a fost confirmată de președintele Nicușor Dan, care a anunțat că PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un consens asupra proiectului, deși negocierile s-au desfășurat timp de mai multe luni.
Cu toate acestea, partidele și-au asumat ca legea salarizării să fie adoptată până la finalul acestui an. În același timp, disputa politică privind responsabilitatea pentru eșecul reformei continuă, PSD, PNL și reprezentanții Ministerului Muncii acuzându-se reciproc.
Nicușor Dan confirmă pierderea celor 770 de milioane de euro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că negocierile dintre PSD, PNL, USR și UDMR, mediate de Administrația Prezidențială, nu au dus la un consens politic și social privind legea salarizării.
Șeful statului a precizat că formațiunile politice și-au respectat însă angajamentul de a nu depune separat un proiect în Parlament și și-au asumat, potrivit acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon din PNRR.
Nicușor Dan a mai anunțat că partidele au convenit ca legea să fie adoptată până la sfârșitul anului și să respecte anvelopa salarială agreată cu Comisia Europeană.
Președintele avertizează însă că această anvelopă nu va putea acoperi toate solicitările sindicatelor. Potrivit acestuia, aspectele tehnice ale proiectului au fost în mare parte clarificate, iar decizia politică va stabili modul în care banii vor fi distribuiți între diferitele categorii de angajați din sistemul bugetar.
Bolojan acuză PSD pentru eșecul reformei
Premierul demis Ilie Bolojan susține că PNL a făcut toate demersurile pentru a ajunge la un acord privind legea salarizării, dar negocierile s-ar fi lovit de opoziția PSD.
Bolojan afirmă că social-democrații sunt responsabili pentru faptul că proiectul nu a fost finalizat la timp și, implicit, pentru pierderea banilor aferenți jalonului din PNRR.
Într-o postare pe Facebook, premierul demis a criticat activitatea foștilor miniștri social-democrați ai Muncii.
„Trei miniștri succesivi ai Muncii din partea PSD nu au fost în stare să finalizeze proiectul din 2022 până acum”, a transmis Ilie Bolojan.
Premierul susține că negocierile au fost complicate inclusiv de diferențele privind dimensiunea anvelopei salariale. Potrivit acestuia, proiectul inițial prevedea cheltuieli pe care bugetul României nu le-ar fi putut susține, iar discuțiile ulterioare privind plafonul salarial nu au dus la o înțelegere finală.
Pîslaru: PSD a condus Ministerul Muncii timp de patru ani și jumătate
Și ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, îi acuză pe social-democrați pentru întârzierea reformei.
Într-un mesaj publicat pe Facebook, Pîslaru susține că Ministerul Muncii a fost condus de PSD timp de patru ani și jumătate în perioada de implementare a PNRR și afirmă că social-democrații nu ar fi prezentat un proiect și nu ar fi organizat consultări cu sindicatele și partenerii sociali.
„Vreme de 4 ani și jumătate din PNRR, Ministerul Muncii a fost condus de PSD, cu 3 miniștri succesivi. În toți acești ani, PSD nu a pus pe masă niciun proiect și nu a organizat nicio consultare cu sindicatele și partenerii sociali”, a afirmat ministrul.
Declarațiile vin în contextul în care responsabilitatea pentru neîndeplinirea la timp a jalonului PNRR a devenit subiectul unui schimb de acuzații între partidele aflate la guvernare.
Grindeanu: „Românii au nevoie de soluții, nu de explicații”
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, respinge acuzațiile și susține că responsabilitatea pentru eșecul negocierilor îi aparține lui Ilie Bolojan.
Liderul social-democrat afirmă că proiectul nu poate fi adoptat doar pentru a bifa o condiție legată de PNRR, fără ca efectele sale asupra angajaților și bugetului să fie analizate.
„Românii au nevoie de soluții, nu de explicații pentru eșec! Dacă PNL a făcut «tot ce a fost posibil», iar acesta este rezultatul, nu credeți că a venit momentul să faceți pasul corect, domnule Bolojan? Dați României șansa de a avea un Guvern competent și responsabil”, a transmis Sorin Grindeanu.
Liderul PSD susține, de asemenea, că PNRR nu poate fi folosit ca argument pentru ca Parlamentul să voteze „orice lege, indiferent cum este făcută și ce efecte produce”.
PSD contestă forma actuală a legii salarizării
Sorin Grindeanu consideră că proiectul aflat în discuție nu asigură echitatea salarială și, în forma actuală, riscă să accentueze diferențele dintre categoriile de angajați din sectorul public.
PSD susține că o reformă de asemenea amploare trebuie să stabilească reguli clare și criterii echitabile pentru salarizarea bugetarilor, nu doar să urmărească respectarea unei ținte financiare asumate în relația cu Comisia Europeană.
De cealaltă parte, reprezentanții PNL susțin necesitatea unei reforme bazate pe criterii obiective, predictibilitate și controlul cheltuielilor publice.
Sindicatele din Sănătate și Educație cer modificarea proiectului
Forma actuală a legii este contestată și de sindicate, în special în domeniile Sănătății și Educației, care se numără printre sectoarele vizate de reforma salarizării.
Reprezentanții angajaților reclamă faptul că proiectul nu răspunde suficient solicitărilor privind nivelul veniturilor și avertizează că, în lipsa unor modificări, ar putea fi declanșate proteste de amploare.
În acest context, adoptarea legii până la finalul anului se anunță o nouă etapă dificilă pentru coaliția de guvernare. România a pierdut deja cele 770 de milioane de euro aferente jalonului PNRR, însă partidele încearcă să ajungă la o formulă care să permită adoptarea reformei și respectarea, pe viitor, a anvelopei salariale convenite cu Comisia Europeană.