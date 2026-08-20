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O echipă din Superligă are probleme serioase cu banii. Președintele clubului: „E greu fără buget”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Braila
Scris de Realitatea de Braila Publicat: 20 aug. 2026, 09:07

Cristi Munteanu, preşedintele celor de la Oţelul, a anunţat că sunt probleme serioase cu banii la echipă, iar după pauza de iarnă majoritatea jucătorilor importanţi ar putea pleca.

Oțelul Galați a fost învinsă în Cupa României de Concordia Chiajna, scor 5-1, după ce a băgat pe teren doar jucători tineri.

”Noi nu avem buget să ne permitem să abordăm ambele competiţii. Am dat şansa unor copii să joace şi să demonstreze dacă sunt eligibili pentru echipa noastră în prima ligă. Sunt tineri, nu trag concluzii la cei mici. Mă bucur că au jucat acest meci.

Mi-e teamă ca din ianuarie-februarie aceşti copii să nu ducă greul clubului nostru. E greu fără buget să faci faţă în prima ligă din România.

Sper ca până în ianuarie-februarie să avem o linişte financiară pentru a ne menţine jucătorii valoroşi. Asta e puterea noastră în momentul de faţă. Puterea noastră e să avem 7-8 jucători de valoare şi să tragem de ei 39 de etape”, a spus Munteanu, la Digi Sport.

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