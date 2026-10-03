Fotbal: România a fost umilită de Polonia

România lui Gică Hagi nu a avut nicio șansă în fața Poloniei.
Naționala de fotbal a României a suferit o înfrângere severă, vineri seară, la Varșovia, unde a fost învinsă de Polonia cu scorul de 0-6, în etapa a treia a grupei B4 din Liga Națiunilor.
Momentul cheie al partidei a avut loc în minutul 22, când Radu Drăgușin a fost eliminat direct după o intervenție asupra lui Robert Lewandowski în careu. Atacantul polonez a transformat penalty-ul două minute mai târziu și a deschis scorul. România a încheiat prima repriză cu un singur gol primit, deși Frankowski a trimis mingea în bară în minutul 33. De partea cealaltă, Dennis Man a avut una dintre puținele ocazii ale oaspeților, cu un șut periculos în minutul 9.
Polonia a dominat clar după pauză și a profitat de superioritatea numerică, dar și de o atitudine resemnată și dezorganizare tactică din partea elevilor lui Gică Hagi. Lewandowski a înscris din nou în minutul 47, iar două minute mai târziu Virgil Ghiță a marcat în propria poartă. Zielinski a făcut 4-0 în minutul 62, Bednarek a înscris pentru 5-0 în minutul 66, iar Lewandowski a stabilit scorul final în minutul 86, completându-și astfel hat-trick-ul.
Diferența de șase goluri reprezintă cea mai severă înfrângere a naționalei României din ultimele decenii. Precedentul eșec la o asemenea diferență datează din 24 mai 1967, când tricolorii au pierdut cu 7-1 în fața Elveției, în preliminariile Campionatului European.
Despre o eventuală demisie din funcția de selecționer, Gică Hagi a declarat după partidă: "Nu are rost să vorbim despre aceste lucruri. Durerea este prea mare. Ne gândim numai la meciul cu Suedia, nu există alte gânduri. Eu sunt antrenorul principal, eu sunt de vină, în primul rând. Tactic, eu am făcut lucrurile. Ca echipă nu am reacţionat bine. Ne trebuia energie multă, nu am putut să o facem Am intrat moi de la vestiare. Echipa nu reacţionează, când iei patru goluri acasă şi şase în deplasare e clar că principalul vinovat sunt eu".