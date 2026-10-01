INSP: 5 cazuri cu virusul West Nile, confirmate în Brăila în 2026

Publicat 1 oct. 2026, 16:15 Actualizat 1 oct. 2026, 16:17

5 cazuri de infecție cu virusul West Nile au fost înregistrate în județul Brăila între 3 iunie și 30 septembrie, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

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