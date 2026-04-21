Dosar de proporții în Brăila: administratoare de firmă, arestată după o fraudă de aproape 9 milioane de lei

O femeie, administrator al unei societăți comerciale, a fost arestată preventiv pentru înșelăciune, delapidare și evaziune fiscală. Prejudiciul total estimat de anchetatori depășește 8,7 milioane de lei, iar numărul persoanelor păgubite ajunge la 20.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, femeia este acuzată că, pe parcursul anului 2025, ar fi indus în eroare mai multe persoane prin contracte de achiziție și livrare de mărfuri. În realitate, susțin procurorii, tranzacțiile nu ar fi fost onorate, iar partenerii de afaceri au fost prejudiciați cu sume consistente.

Anchetatorii vorbesc despre o activitate infracțională desfășurată în mod repetat, în baza aceluiași plan, ceea ce a dus la încadrarea faptelor ca fiind comise în formă continuată.

Delapidare de milioane din conturile firmei

Pe lângă acuzațiile de înșelăciune , femeia este suspectată că ar fi retras ilegal aproape 7 milioane de lei din conturile companiei pe care o administra. Banii ar fi fost transferați în conturi personale, ridicați în numerar sau direcționați către alte persoane fizice, fără justificare economică.

Aceste operațiuni sunt încadrate de procurori ca delapidare cu consecințe deosebit de grave.

Evaziune fiscală și prejudiciu pentru stat

Dosarul include și acuzații de evaziune fiscală. Conform anchetei, administratoarea nu ar fi declarat venituri de peste 5,4 milioane de lei, prejudiciind bugetul statului cu peste 600.000 de lei.

În plus, aceasta ar fi furnizat date incorecte autorităților fiscale, generând un prejudiciu suplimentar legat de TVA.

Extinderea anchetei

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, au efectuat mai multe percheziții în Brăila și în Vaslui, pentru a strânge probe în acest caz.

Ancheta vizează și alte persoane fizice și juridice, existând suspiciuni că schema ar fi implicat mai mulți participanți.

Arest preventiv pentru 30 de zile

Inițial reținută pentru 24 de ore, femeia a fost ulterior prezentată instanței, care a decis arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să recupereze prejudiciul și să stabilească întreaga rețea din spatele acestui mecanism financiar ilegal.