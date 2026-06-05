Macron și Ursula von der Leyen, reacție rapidă după explozia dronei de la Constanța: „Solidaritate totală cu România!”

Sursă: realitatea.net

La doar câteva ore după explozia dronei navale din Portul Constanța, președintele Franței, Emmanuel Macron, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au transmis mesaje ferme de sprijin pentru România. Cei doi lideri europeni avertizează că incidentele repetate reprezintă o consecință directă a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și o amenințare tot mai clară la adresa statelor de pe flancul estic al NATO.

„Solidaritate cu România! La o săptămână după ce o dronă s-a prăbușit peste un bloc din Galați, o dronă maritimă a ajuns azi în Portul Constanța. Este o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Devine tot mai mult o amenințare directă pentru țările de pe frontiera noastră estică.”

Von der Leyen a transmis că Uniunea Europeană își intensifică investițiile în apărare:

„Europa investește masiv în capabilități antidronă, în apărare aeriană și sisteme de avertizare timpurie. SAFE va ajuta la construirea unei Românii mai puternice. Și a unei Europe mai puternice.”

Macron: „Securitatea României este esențială pentru Franța”

Președintele Franței a reiterat angajamentul ferm al Parisului față de București:

„Voi fi foarte clar. Securitatea întregii Europe și, îndeosebi, securitatea României este de o importanță extrem de mare pentru Franța.”

Macron a amintit că Franța a fost printre primele state care au trimis trupe în România după izbucnirea războiului din Ucraina:

„La doar câteva ore după declanșarea conflictului, Franța a decis să trimită trupe în România, la solicitarea autorităților române, pentru a contribui la protejarea teritoriului țării.”