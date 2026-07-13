„Beach, Please!” a umplut buzunarele comercianților. Participanții au cheltuit peste 11 milioane de euro

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 iul. 2026, 21:37

Ediția din acest an a festivalului „Beach, Please!” s-a încheiat cu un ultim spectacol de amploare, iar ploaia nu i-a împiedicat pe participanți să rămână în fața scenei până în zorii zilei. După încheierea concertelor, mii de tineri au plecat direct spre gări pentru a se întoarce acasă.

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