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Actualitate· 1 min citire
Trump amenință Canada cu noi tarife din cauza incendiilor de vegetație
Donald Trump
Președintele SUA Donald Trump a amenințat, într-o postare pe Truth Social, că va majora taxele vamale pentru bunurile produse în Canada, ca o modalitate de a obține despăgubiri pentru faptul că fumul provocat de incendiile de pădure din țara vecină ajunge în metropolele americane.
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