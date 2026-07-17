CE a decis că Google trebuie să ofere concurenţilor condiţii egale de acces la anumite date ale motorului său de căutare

Măsurile urmăresc să stimuleze concurenţa.
Comisia Europeană a decis că gigantul informatic american Google trebuie să ofere concurenţilor condiţii egale de acces la funcţiile sistemului său Android şi la anumite date ale motorului său de căutare. Măsurile urmăresc să stimuleze concurenţa şi să le ofere utilizatorilor mai multe opţiuni atunci când folosesc servicii de inteligenţă artificială şi motoare de căutare.
Prima decizie vizează telefoanele cu sistem de operare Android, sistem dezvoltat de Google. În prezent, asistenţii AI ai altor companii nu au acelaşi acces la funcţiile dispozitivului ca serviciul AI propus al Google, în speţă Gemini.
Comisia cere că această situaţie să fie schimbată astfel încât utilizatorii să poată alege şi folosi orice asistent AI în condiţii egale. În practică, utilizatorii vor putea activa un asistent AI alternativ prin comandă vocală, la fel cum folosesc astăzi comanda Hey Google.
De asemenea, aceşti asistenţi vor putea îndeplini diverse sarcini în aplicaţii, de la rezervarea unui taxi până la oferirea de sugestii în conversaţiile din aplicaţiile de mesagerie. Comisia subliniază că noile măsuri includ garanţii pentru protejarea vieţii private şi a securităţii dispozitivelor.
A doua decizie obligă Google să partajeze în condiţii stricte de anonimizare o parte din datele colectate de motorul său de căutare cu alte motoare de căutare şi cu servicii de inteligenţă artificială care includ funcţii de căutare.
Potrivit Comisiei, acest lucru va permite dezvoltarea unor alternative mai competitive şi mai inovatoare. Google va începe să partajeze aceste date din ianuarie 2027, iar modificările privind utilizarea asistenţilor AI pe Android vor fi disponibile pentru utilizatorii europeni din iulie 2027.