Motorina încă n-a ajuns la 10 lei litrul, dar se apropie vertiginos. Prețuri carburanți, vineri, 17 iulie 2026

Publicat 17 iul. 2026, 09:00 Sursă Realitatea.Net

Reluarea conflictului din Orientul Mijlociu a pus, din nou, presiune pe cotațiile internaționale la petrol, iar bezinăriile din România nu au stat cu mâinile în sân și au majorat prețurile la pompă. Dar chiar și cu această presiune, vineri, 17 iulie 2026, un litru de motorină ieftină, în București, costă 9,34 de lei.

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