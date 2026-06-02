Credite bancare cu acte false: Pagubă uriașă de 2,8 milioane de lei și 12 inculpați trimiși în fața instanței

Procurorii bucureșteni au destructurat o rețea infracțională specializată în obținerea de credite bancare cu acte false. În urma anchetei de proporții, 12 inculpați au fost trimiși oficial în judecată, în timp ce alte nouă persoane implicate în fraudă au semnat deja acorduri de recunoaștere a vinovăției cu anchetatorii.

Serverele ANAF, manipulate pentru generarea de venituri fictive

Anchetatorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București au scos la iveală o metodă ingenioasă prin care o grupare infracțională a reușit să fenteze filtrele de securitate ale instituțiilor financiare. În centrul acestei scheme s-a aflat modificarea ilegală a bazelor de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Unul dintre principalii suspecți a reușit să introducă informații complet false direct în sistemul fiscal de stat, creând din nimic profiluri de contribuabili cu salarii substanțiale și istoric de muncă imaculat. În realitate, beneficiarii acestor modificări erau persoane fără loc de muncă sau cu venituri extrem de modeste, care, pe baza profilurilor digitale falsificate, au devenit brusc clienți eligibili pentru împrumuturi bancare de mare valoare.

Firme-fantomă folosite ca paravan pentru contractarea creditelor

Pentru a oferi o aparență de legalitate raportărilor fiscale introduse în sistem, coordonatorul rețelei, identificat de procurori sub inițialele D.S., a preluat controlul din umbră asupra a șase societăți comerciale. Prin intermediul acestor entități juridice, în cursul anului 2025, au fost depuse zeci de declarații fiscale fictive privind impozitul pe venit și evidența nominală a asiguraților.

Firmele raportau angajări fictive și rulaje financiare inexistente, inducând în eroare unitățile bancare în momentul în care complicii se prezentau să solicite finanțări. Doar prin acest mecanism de raportare falsă bazat pe datele alterate din serverele ANAF, rețeaua a reușit să obțină aprobarea rapidă a unor credite bancare ce însumează 837.270,91 lei.

Dosar penal masiv: Inculpați în arest și zeci de acorduri de recunoaștere

Amploarea investigației a determinat trimiterea în judecată a 12 membri ai grupării, printre care se numără și una dintre persoanele juridice folosite în mecanismul de fraudare. Situația juridică a inculpaților este severă: patru dintre aceștia se află în stare de arest preventiv, iar doi sunt monitorizați sub control judiciar. Lista acuzațiilor oficiale cuprinde infracțiuni grave de înșelăciune, complicitate la fraudă, fals în înscrisuri sub semnătură privată, precum și uz de fals sau instigare la declarații mincinoase.

În paralel, în cauzele desprinse din acest dosar principal, procurorii au finalizat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu alți nouă suspecți. Aceștia din urmă au primit deja condamnări cuprinse între 10 luni și un an și patru luni de închisoare, pedepsele fiind aplicate cu suspendare sub supraveghere sau cu amânarea executării, în funcție de gradul de implicare în rețea.

Sechestru de proporții pe bunurile rețelei pentru recuperarea pagubelor

Prejudiciul total provocat sistemului bancar prin această metodă complexă de falsificare electronică și scriptică se ridică la o sumă uriașă, depășind 2,8 milioane de lei. Pentru a garanta că băncile păgubite își vor recupera fondurile și pentru a asigura sumele necesare acoperirii cheltuielilor logistice ale anchetei, magistrații au instituit măsuri asigurătorii severe.

Ordonanțele de sechestru și poprire blochează în acest moment conturile, proprietățile imobiliare și bunurile mobile deținute de inculpați, valoarea totală a activelor înghețate de procurori fiind de exact 2.824.870,47 lei.