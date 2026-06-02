Românii, obligați să aibă două joburi din cauza scumpirilor: ce spun oamenii
Scumpirile îi afectează pe români
Românii sunt obligați să-și caute al doilea loc de muncă din cauza taxelor și scumpirilor! Din moment ce măsurile guvernanților au făcut ca oamenii de rând să trăiască la limita supraviețuirii, mulți dintre aceștia aleg să renunțe la zilele libere.
Scumpirile din ultima perioadă forţează românii să-şi caute mai multe locuri de muncă.
De la tineri aflaţi la început de carieră şi până la adulţi cu familii numeroase, mulţi renunţă la zilele libere, la vacanțe sau la a-și cumpăra haine pentru a putea a putea să achite facturi și să cumpere mâncare.
Unul din doi angajaţi crede că o singură sursă de venit nu mai este suficientă pentru un trai decent în România, potrivit unui sondaj făcut de o platformă de recrutare. În timp ce bătrânii trăiesc din ajutorul primit de la copii sau cumpără legume și fructe la bucată pentru a putea economisi.
