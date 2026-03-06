Accident deosebit de grav în județul Brăila. Două femei au murit, iar un bărbat a fost rănit în urma impactului dintre o mașină și un TIR

Două femei au murit, iar un bărbat a fost rănit, vineri, într-un accident rutier deosebit de grav care s-a produs în zona localităţii Lanurile, din judeţul Brăila, după ce un TIR şi un autoturism s-au ciocnit. Impactul a fost atât de puternic încât cele trei persoane au rămas încarcerate în autoturism.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brăila a transmis că pompierii din cadrul Gărzii de Intervenţie Însurăţei au intervenit cu o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD, iar echipaje ale Detaşamentului 2 de Pompieri Brăila au intervenit cu o autospecială de descarcerare.

Totodată, două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Brăila au fost trimise în sprijin, iar ulterior a fost mobilizată încă o ambulanţă.

Trei persoane au fost găsite încarcerate în autoturism. Primele două victime scoase, ambele femei, se aflau în stop cardiorespirator, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

Medicul aflat la locul intervenţiei a declarat decesul uneia dintre femei, iar ulterior a fost confirmat şi decesul celei de-a doua victime.

Cea de-a treia persoană aflată în autoturism, un bărbat, a fost extrasă conştientă de echipele de intervenţie. Acesta a fost preluat de un echipaj medical al Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe pentru investigaţii şi îngrijiri medicale.

La rândul său, şoferul camionului acuză dureri toracoce şi este transportat la UPU de ambulanţa SMURD.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele în care s-a produs tragedia.