Brăila spune STOP păcănelelor. Primarul municipiului, Dragomir Viorel Marian: „Îmi asum această decizie!”

Primarul municipiului Brăila, Dragomir Viorel Marian, a anunțat public că va propune Consiliului Local interzicerea sălilor de jocuri de noroc din oraș. Mesajul său este ferm: „Îmi asum această decizie!”, subliniind că măsura este una luată în interesul majorității brăilenilor, nu al grupurilor de interese.

„Pentru familii, pentru copii, pentru demnitatea orașului”

Edilul susține că inițiativa vine ca răspuns la efectele sociale grave generate de dependența de jocuri de noroc: familii destrămate, copii afectați de lipsuri și un climat social deteriorat. În opinia sa, nu este vorba despre o interdicție „de dragul interzicerii”, ci despre o decizie morală și administrativă necesară pentru a proteja comunitatea.

„Prefer să fiu criticat pentru că iau atitudine, decât lăudat pentru că am stat deoparte”, transmite primarul, reiterând că niciun profit nu poate fi mai important decât bunăstarea brăilenilor.

O schimbare legislativă care permite intervenția autorităților locale

Până de curând, autorizarea sălilor de jocuri de noroc era decisă exclusiv la nivel central, în București, iar primarii nu aveau pârghii directe pentru a interveni. Modificările legislative recente oferă însă administrațiilor locale posibilitatea de a reglementa sau interzice aceste activități pe raza municipiului.

În acest context, primarul anunță că va înainta oficial Consiliului Local propunerea de eliminare a păcănelelor din oraș.

O poziție consecventă în timp

Dragomir Viorel Marian amintește că a fost constant un adversar al fenomenului jocurilor de noroc. În perioada pandemiei, a criticat public decizia Guvernului de atunci – condus de un prim-ministru PNL – de a menține deschise sălile de jocuri, în timp ce alte activități erau restricționate.

De asemenea, evocă precedentul din 2009, când, în calitate de consilier local, a inițiat și votat interzicerea magazinelor de etnobotanice din Brăila, considerând că acestea distrugeau viețile tinerilor, în ciuda veniturilor aduse la buget.

Răspuns pentru critici: „Nu confundați afacerile cu exploatarea slăbiciunii”

Primarul transmite un mesaj și celor care invocă libertatea economică sau dreptul fiecăruia de a alege:

Dreptul de a face afaceri nu trebuie confundat cu dreptul de a exploata vulnerabilitatea oamenilor.

Critica este legitimă, dar indiferența față de un fenomen care afectează grav comunitatea nu este o opțiune.

În opinia sa, de-a lungul timpului, guvernele au protejat industria jocurilor de noroc, punând adesea interesele financiare înaintea oamenilor.

O decizie cu miză mare

Interzicerea păcănelelor într-un municipiu de dimensiunea Brăilei ar reprezenta o măsură cu impact major, atât social, cât și economic. Primarul admite că va deranja „interese mari”, dar spune că rămâne consecvent principiilor sale.

„Niciun profit nu e mai important decât brăilenii”, este mesajul final transmis comunității.