Brăila spune stop păcănelelor: hotărâre adoptată în unanimitate de Consiliul Local

Brăila devine unul dintre orașele din România care interzic jocurile de tip slot-machine, după ce Consiliul Local a adoptat luni, în unanimitate, o hotărâre în acest sens. Anunțul a fost făcut de primarul Marian Dragomir.

Edilul a transmis public că măsura reprezintă îndeplinirea unei promisiuni asumate în fața cetățenilor și a subliniat că decizia a fost luată în ciuda presiunilor venite din zona industriei jocurilor de noroc.

"Brăileni, am reuşit: am interzis păcănelele în Brăila prin hotărârea de Consiliu Local. M-am ţinut de cuvânt În urmă cu puţin timp, consilierii locali municipali au votat în unanimitate pentru adoptarea proiectului de hotărâre care prevede interzicerea păcănelelor în Municipiul Brăila.

Nu a fost uşor. Aţi văzut şi voi câte presiuni au fost. Interesele sunt uriaşe, fiind vorba de sume enorme de bani. Am rezistat şi am dus la îndeplinire o promisiune care va ajuta Brăila: protejarea oamenilor este mai importantă decât orice profit", a scris edilul pe Facebook.

Advertising

Potrivit acestuia, sălile de jocuri de noroc care dețin licențe valabile vor putea continua să funcționeze doar până la expirarea acestora, fără posibilitatea de prelungire.

"Sălile de păcănele care au licenţa de la Bucureşti în vigoare vor funcţiona până la expirarea acesteia. Apoi, automat nu va mai fi prelungită. Majoritatea licenţelor expiră, treptat, până la sfârşitul acestui an, începutul anului viitor", a explicat Marian Dragomir.

Prin această decizie, Brăila se alătură altor municipii care au adoptat măsuri similare, precum Slatina și Bacău, unde autoritățile locale au decis, de asemenea, limitarea sau interzicerea activităților de jocuri de noroc în spații fizice.