Închisoare cu suspendare pentru un bărbat care a instigat pe internet la violențe împotriva magistraților

Sursă: realitatea.net

Inculpatul a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției

Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurorul de caz a sesizat Judecătoria Brașov cu acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu inculpatul, cercetat pentru infracțiunea de instigare publică.

Anchetatorii au stabilit că, la data de 30 august 2025, bărbatul a publicat un comentariu la o postare video despre protestele judecătorilor, prin care îi îndemna pe utilizatorii rețelei sociale să comită infracțiuni împotriva magistraților.

„Domniile lor s-au răsculat? Aplicaţi procedura de la 1907, trageţi fără somaţie în îmbuibaţi, întâi trageţi şi apoi vedem ce vor... poate mai stârpim din ei.. mari oameni au ajuns ei...toţi mucoşii au făcut dreptul, şi acum au pretenţii...”, a fost mesajul publicat de acesta pe Facebook, potrivit procurorilor.

Pedeapsă cu suspendare și muncă în folosul comunității

În urma acordului de recunoaștere a vinovăției, bărbatul a primit o pedeapsă de șase luni de închisoare pentru instigare publică.

„Totodată, s-a dispus amânarea aplicării pedepsei principale de 6 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei”, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Pe durata termenului de supraveghere, acesta va trebui să respecte măsurile stabilite de instanță și să efectueze 30 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Și-a recunoscut fapta

Procurorii au precizat că inculpatul a fost asistat de avocat și a recunoscut fapta de care este acuzat, acceptând încadrarea juridică stabilită de anchetatori.

„În prezenţa avocatului, inculpatul a declarat că recunoaşte comiterea faptei reţinută în sarcina sa şi acceptă încadrarea juridică dată faptei”, au mai transmis procurorii.