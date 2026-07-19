Bilanțul IGSU după o zi de coșmar. 29 de localități din 16 județe afectate de urgia apelor

În urma furtunilor severe înregistrate duminică au fost înregistrate efecte în 29 de localități din 16 județe, fiind afectată circulația rutieră pe patru drumuri naționale din Prahova, Dâmbovița, Suceava și Vaslui, iar 88 de autoturisme au fost avariate, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
'Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice, au fost înregistrate efecte în 29 de localități din 16 județe (Argeș, Brăila, Covasna, Dâmbovița, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Neamț, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea și Vâlcea) și în municipiul București. Forțele de intervenție au acționat pentru: evacuarea apei din 24 de locuințe, 34 de curți, 36 de beciuri și subsoluri; evacuarea apei de pe 23 de străzi; îndepărtarea elementelor de construcție desprinse de la acoperișurile a 8 imobile; degajarea a 123 de copaci și 5 stâlpi de electricitate prăbușiți, fiind avariate 88 de autovehicule', a transmis IGSU.
Totodată, pentru avertizarea populației au fost transmise 38 de mesaje RO-ALERT în 23 de județe și municipiul București, precum și 9 mesaje prin sistemul CRAWL-TVR.
La nivel național au fost pregătiți pentru intervenție peste 10.000 de lucrători ai MAI, cu peste 6.800 de mijloace tehnice, dar și aproximativ 940 de echipaje ale serviciilor județene de Ambulanță și 530 de salvatori montani.
Circulația rutieră a fost temporar afectată pe DN 1 (Prahova), DN 71 (Dâmbovița), DN 17A (Suceava) și DN 24F (Vaslui) din cauza apei, aluviunilor și copacilor căzuți pe carosabil. De asemenea, circulația feroviară a fost temporar afectată în zona Voluntari (Ilfov) din cauza unor crengi rupte căzute pe linia de înaltă tensiune.
IGSU reamintește că pagubele cele mai importante efecte au fost înregistrate în județul Prahova, în localitatea Bușteni, unde o viitură formată pe DN 1 a surprins 30 de autoturisme. Echipajele ISU au salvat două persoane rămase într-un autoturism, iar alte 10 persoane s-au autoevacuat. De asemenea, o persoană a fost surprinsă de viitură, fiind preluată conștientă de un echipaj medical și transportată la spital cu traumatisme la nivelul membrelor. Totodată, pompierii au evacuat o persoană dintr-o locuință inundată.
'La acest moment nu sunt semnalate persoane blocate și nici urgențe medicale care să nu poată fi asigurate din cauza fenomenelor hidrometeorologice. Intervențiile sunt în continuare în desfășurare în municipiul București și în județul Prahova, pentru evacuarea apei din gospodării și îndepărtarea copacilor prăbușiți', menționează comunicatul IGSU.
Totodată, în acest context, de la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență și al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a fost asigurată monitorizarea permanentă a evoluției fenomenelor și coordonarea intervențiilor în cooperare cu instituțiile reprezentate în Comitetul Național pentru Situații de Urgență, evidențiază sursa citată.
La nivel teritorial au fost dispuse următoarele măsuri: asigurarea rezervei operative de personal în județele aflate sub avertizare Cod Portocaliu; activarea grupelor operative și a Centrelor Județene de Coordonare și Conducere a Intervenției în județele vizate; monitorizarea cursurilor de apă și menținerea în stare de operativitate a tehnicii de intervenție; transmiterea avertizărilor către autoritățile competente și instituirea permanenței la nivelul autorităților locale, se mai arată în comunicatul IGSU.