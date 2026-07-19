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Trenurile circulă din nou normal pe ruta afectată de furtuna din București. S-a reluat circulația pe ambele fire ale sectorului București Băneasa-Pantelimon
Trenurile circulă din nou normal pe ruta afectată de furtuna din București. Foto: Profimedia
Publicat20 iul. 2026, 00:07
SursăAgerpres
Intervențiile la linia de contact de pe firul II București Băneasa - Pantelimon au fost finalizate, iar alimentarea cu energie electrică a fost restabilită, a anunțat, duminică seara, CFR SA.
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