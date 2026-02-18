Microbuz cu 7 persoane, blocat în zăpadă pe DN 22 după ce a rămas fără combustibil

18 feb. 2026, 14:50
Articol scris de Realitatea de Braila

Autoritățile intervin la fața locului

Șapte persoane au rămas blocate într-un microbuz înzăpezit, miercuri, pe DN 22, în localitatea Șuțești, județul Brăila, după ce vehiculul a rămas fără combustibil, a transmis Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Buzău.

„112 Brăila informează că un microbuz cu 7 persoane, a rămas înzăpezit în localitate Şuteşti. jud. Brăila, pe DN 22. Şoferul microbuzului spune că a terminat combustibilului”, a transmis DRDP Buzău.

Autorităţile au fost alertate pentru a interveni în sprijinul persoanelor aflate în microbuz, relatează Agerpres.

