Microbuz cu 7 persoane, blocat în zăpadă pe DN 22 după ce a rămas fără combustibil
18 feb. 2026, 14:50
Articol scris de Scris de Realitatea de Braila
Autoritățile intervin la fața locului
Șapte persoane au rămas blocate într-un microbuz înzăpezit, miercuri, pe DN 22, în localitatea Șuțești, județul Brăila, după ce vehiculul a rămas fără combustibil, a transmis Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Buzău.
Autoritățile intervin la fața locului.
„112 Brăila informează că un microbuz cu 7 persoane, a rămas înzăpezit în localitate Şuteşti. jud. Brăila, pe DN 22. Şoferul microbuzului spune că a terminat combustibilului”, a transmis DRDP Buzău.
Autorităţile au fost alertate pentru a interveni în sprijinul persoanelor aflate în microbuz, relatează Agerpres.
Citește și:
- 20:42 - UE lansează „EU Inc”: firme înființate în 48 de ore, pentru a opri exodul companiilor spre SUA
- 19:36 - Scene de groază într-o familie din Iași: un bărbat și-ar fi omorât fiul și ar fi vrut să scape de cadavru
- 18:32 - Europa, în fața unei noi crize a carburanților: statele vecine intervin, România încă analizează
- 17:50 - Trump amenință că SUA ar putea abandona deblocarea Strâmtorii Ormuz, după refuzul aliaților NATO
Mai multe articole despre
