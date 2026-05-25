Anca Alexandrescu: „AUR a făcut foarte bine că a votat moțiunea de cenzură. Nu exista altă variantă ca Ilie Bolojan să fie oprit!”

„La mine știți cum e? Nu știu, cred că să zic așa, din șase în șase luni cel puțin. Trec printr-o perioadă din asta în care ăștia care se uită la mine la emisiune, mulți dintre ei mă înjură. Eu știu, eu mi-asum lucrul acesta, adică ca să fie foarte clar. Dar eu v-am explicat că la mine aici la emisiune este un maraton al adevărului. Adică eu, de opt ani de zile, nu e vina mea că unii dintre voi nu vă uitați decât din 2024, am vorbit despre toți.

Și despre ăia de la Olt, că mi-a scris astăzi un domn că nu mă ocup de ăia, m-am ocupat, că domnul ăla care a fost primar la Slatina a plecat de acolo și-a dat demisia din cauza dezvăluirilor mele, sau datorită dezvăluirilor mele legate de droguri. Și nu mai e astăzi, în frunte la PSD, Oltu, tot pentru că eu m-am ocupat aici de doamna cu zahărul, de toate lucrurile acestea, dar nu despre asta e vorba acum.

Astăzi m-au somat unii să-mi cer scuze, să recunosc că am greșit. Dom'le, nici nu-mi cer scuze, nici nu recunosc că am greșit, pentru că n-am greșit. Deci îmi susțin în continuare tot ceea ce am spus ieri și vă spun și mai apăsat. Și vă... nu că nu vă cert, vă spun. Că unii au zis că v-am certat. Nu, dom'le, nu v-am certat, v-am explicat. Aceste comportamente, la extreme, fac rău și de o parte și de cealaltă.

Nu faceți bine nici AUR-ului și lui George Simion, nici lui Călin Georgescu cu astfel de comportamente, ca să fie clar, iar eu le voi sancționa indiferent de ce parte sunt, adică nu mă voi face că nu le văd. Nu pot să accept să veniți cu astfel de teorii. Eu, de exemplu, n-am nicio dovadă că acest concert de la București a fost un experiment. Adică, văd, serios...

Eu vorbesc pe bază de informații, pe bază de lucruri concrete. Am verificat, m-am uitat, am văzut. Nu pot să accept și să înghit mizeriile pe care le-am văzut pe TikTok. Nu sunt adevărate acele imagini. Am văzut și astăzi oamenii care au restaurante în Centrul Vechi, au filmat, nu s-a distrus absolut nimic. Nu pot să accept...să urâți niște tineri doar pentru că provin din Ucraina sau din alte țări. Ce vină au acești tineri, acești copii? Pentru ce face Zelenski? Și pentru ce au făcut conducătorii români în momentul în care au dat mai mulți bani ucrainienilor decât cetățenilor români? Ce vină au acești tineri? Dacă erau copiii dumneavoastră și se duceau undeva într-o altă țară, v-ar fi plăcut să fie așa tratați și catalogați?

Nu... acești tineri erau și din Serbia, și din Bulgaria, și din Moldova, și din Ucraina. N-au fost 40.000 de ucrainieni la București și chiar dacă ar fi fost, care este vina lor? De ce generalizați? De ce duceți totul la extreme? Cum puteți să spuneți că a fost o sfidare organizarea acestui concert? Nu, nu a fost o sfidare. Acest concert a fost organizat din motive pur comerciale, ca să fie clar. Și probabil că oamenii care au organizat au făcut foarte mulți bani.

A mai fost un astfel de concert, v-am spus și ieri, și la Varșovia anul trecut și pe 6 iunie va fi la Istanbul. Nu pot să accept aceste extreme și din cauza unor astfel de comportamente, suveraniștii sunt catalogați ca extremiști. Și în partea cealaltă este fix la fel. Deci nu voi tolera și voi spune adevărul cu orice risc.

Adică credeți că dacă m-ar interesa rating-ul și să-i păcălesc pe oameni aș spune lucrurile astea? Nu, mi-asum, sunt opiniile mele și mi le asum și sunt bazate pe informații.

Știți că de obicei eu sunt conspiraționistă, am fost și în pandemie. Nu! Încă o dată spun că azi am văzut că iar au dezgropat unii morții, că n-am primit eu oamenii nevaccinați în emisiune. Nu e adevărat! E o minciună! Nici vorbă de așa ceva! Ba, din contră! Nici n-am îndemnat oamenii să se vaccineze, din contră le-am spus că fiecare are dreptul să aleagă ce vrea. Nu mai reiau toate poveștile astea. Dar nu vă mai revărsați ura pe care o înțeleg...pe care ați acumulat-o împotriva politicienilor români către altcineva. Nu așa se rezolvă problemele noastre, ale dumneavoastră... vorbesc în fiecare zi despre faptul că românii sunt lăsați la o parte. Nu mai contează. Și o să vă explic și astăzi. Am postat astăzi pe pagina mea pentru că eu nu pot să vă mint. Eu vă spun adevărul. Da, AUR a făcut foarte bine că a votat moțiunea de cenzură. Nu exista altă variantă ca Ilie Bolojan să fie oprit...alături de USR, să vândă tot ce a mai rămas și să nenorocească poporul român, așa cum a făcut, inclusiv capitalul românesc. Nu există altă variantă. Sunt obligată față de voi să vă spun adevărul. Ce se pregătește astăzi? Se pregătește un prim-ministru la mișto, agreat de Nicușor, cu PSD-știi și cu o parte din PNL și cu UDMR-riștii, în persoana, probabil, a domnului Tomac. Înțeleg că asta este persoana agreată la momentul acesta. Poate se mai schimbă, mai sunt și alte variante...care să meargă la Parlament să pice și apoi să se vină cu o a doua variantă, care să treacă pentru că nu vor alege anticipat.

Eu v-am spus că nu se pot face pentru că nu există legislație, dar nici pentru că nu vor. A spus Nicușor Dan că nu-și dorește așa ceva și cine și-ar dori că știe că va pleca și el dacă se va întâmpla lucrul acesta. A spus-o domnul de la UDMR.

Clar că nu vor pentru că câștigă AUR. Și evident dacă se fac alegeri prezidențiale câștigă Călin Georgescu. Nu e niciun dubiu. Asta vor să facă astăzi. Vor să dea timp pe deoparte celor de la USR ca să poată să-l dea jos pe Fritz. Cred că pe 3 iunie are decizia în instanță și va fi declarat incompatibil.

Cred că undeva în trena lui stă doamna Buzoianu, care este prietena, am înțeles, foarte bună cu Mirabela Grădinaru și doamna Țoiu la fel. Și pentru acest motiv, USR-ul va fi păstrat la guvernare. Ăsta e adevărul. Și probabil că de la PNL se va merge cu o variantă care nu o să ne placă. Și pe care eu o să-i întreb în fiecare zi ce-au făcut cu anularea alegerilor și ce-au făcut cu dusul peste oameni în casă.

Eu nu pot să vă mint, eu trebuie să spun adevărul. Nu știu cât din acest scenariu se va realiza, că știți cum e, între socoteala de acasă și cea din târg, de multe ori este diferență. Eu vă mai spun ce cred. Nu cred că ăștia vor reuși să-l dea jos pe Ilie Bolojan de la PNL. Deși Nicușor Dan e înțeles cu ei, Gigi Becali n-a mințit săptămâna trecută. Că dincolo de faptul că mi se pare o mizerie că Nicușor Dan l-a primit separat pe Gigi Becali și i-a spus și poveștile astea, cum negociază ei, cum a vorbit cu o parte din PNL și mi se pare ceva rău de dat, e adevărat. Asta se întâmplă.

Cetățeanul român nu este nicăieri. De asta, din punctul meu de vedere, în continuare, AUR-ul nu are ce să caute la guvernare, nu poate participa la o asemenea mizerie. Nu are cum. Ei cred că dacă se întorc la guvernare sub formula asta, or să răstoarne munții și nu o să mai poată AUR să câștige alegerile. Bă, da, le va câștiga cu aproape 50%, o să vedeți. AUR este cel mai important partid din România astăzi. Le place, nu le place, vă place, nu vă place, asta este realitatea.

În continuare, eu nu pot să tac din gură. Sigur că am spus aseară și continui să spun în această seară că îi cer Mirabelei Grădinaru care stă pe banii noștri la Cotroceni pentru că stă pe banii noștri la Cotroceni. N-am spus nici că e căsătorită, nici că e prima doamnă. I-am cerut să se implice în cazul familiei Samson. Dacă tot stă pe banii noștri acolo, cât mai stă, să facă ceva bun pentru societate, pentru români. Nu pot să tac din gură după ce am văzut comunicatul prezidențial, începând din această lună, plătim 565.000 de dolari pe lună ca să-și facă Nicușor Dan vizită la Washington. Adică să înțeleg că AUR-ul dacă ar fi plătit pentru că n-a plătit bani pentru o firmă de lobby.

Ar fi fost nașpa? Și vă aduceți aminte? Ce urlete! Câți mi-au scris? Câți bani a plătit AUR-ul și George Simeon să ajungă la Washington? Era nașpa? Da, e ok să plătească Nicușor Dan 565 de mii de dolari din bani publici pe lună! Păi nu ziceați, mă, că Nicușor al vostru e mai... Uite, pe sărăcie merge cu avionul militar, nu face multe cheltuieli... Păi cum?

Ia uite că eu zic că-l bate pe Iohannis. Serios? Adică eu cred că va face cheltuieli mai mare decât Iohannis. Nu înțelegeți că toți sunt acolo. Am văzut că a ieșit chiar și pe Băsescu. Băsescu speră și el că omul lui - Tomac o să fie prim-ministru desemnat. Că atât va fi desemnat, dacă va fi. Apoi, bineînțeles, vreau să constat că iarăși i-a apucat grija de Călin Georgescu.

Tantii aia de la Antena 3, al cărui soț este angajat la Ministerul Transportului și câștigă foarte mulți bani publici din mai multe consilii de administrație, este foarte interesată din ce bani a plătit familia Georgescu acea amendă pe care i-a dat-o AEP-ul. Și zice, s-a dovedit, s-a dovedit, i-au găsit milioane. Nici vorbă de așa ceva. Dincolo de faptul că este o știre veche, reîncălzită, pentru că doamna Georgescu, în direct la mine, aici la emisiune, a povestit că au plătit încă de anul trecut acea amendă, nu pentru că se consideră vinovați și pentru că au găsit ceva.

Domnule, cum vă numește... Cosmin, cum vă numiți domnul Cosmin, nu știu cum, vicepreședinte de la AEP. Nu! Amenda au plătit-o pentru că așa li s-a cerut, căci altfel li se punea poprire. Au copii, trebuie să funcționeze ca familie. Și au contestat-o imediat și au termen pe 23 iunie.

Anul acesta, așa s-a dat termenul. Din ce bani au plătit? Păi nu vă supărați, dar oamenii ăștia, chiar voi ați vorbit despre asta, au muncit la niște companii importante, la instituții importante, n-au muncit pe ace. Acum fiecare cum își drămuiește banii. Dar ce sunteți voi? Sunteți ANAF? Cine sunteți voi să cereți socoteală familiei Georgescu? Dacă e ceva neregulă, să vină instituțiile statului să spună, nu?

A ajuns doamna Păsărica, marea închizătoare a familiei Georgescu. Niște minciuni ordinare. Da, au plătit încă de anul trecut, a spus-o doamna Georgescu. Nu este nicio știre. Am înțeles că și domnul Pătraru este foarte deranjat de acel grup de rugăciune, să se intereseze autoritățile, să vadă dacă e ceva. Ce-i domne ilegal în a te ruga? Te rogi dimineață, la prânz și seara. Ce-i ilegal în a te ruga?

De ce acum, de ce v-a apucat, iar de ce vă freacă iar grija de familia Georgescu? Nu mai puteți să dormiți noaptea de grija lor? Niște minciuni ordinare. Și nu o să mă opresc din a vă spune adevărul și despre asta și despre toate ce alte lucruri care pe unii îi enervează. Și o să vă arăt în această seară elemente suplimentare despre cazul familiei Samson. Și am o tristețe foarte mare. M-am distrat, să știți, toată dimineața am răspuns mesajelor... le-am răspuns cu aceeași monedă celor care m-au jignit. N-am nicio problemă. Am stomacul tare. Dar nu am primit nici măcar un mesaj de la acești suveraniști să mă întrebe, doamna Alexandrescu, ce putem face, domne, pentru această familie de români năpăstuită, să-i ajutăm, să-și recupereze fetițele. Cum putem să ajutăm noi? Niciun mesaj. Asta este realitatea.

Și eu nu o să mă opresc prin a vă spune adevărul. Indiferent ce o să-mi scrieți voi. Rămân în continuare pe aceeași linie, cu același curaj, cu aceeași demnitate. Și să știți că dorm foarte liniștită noaptea, pentru că vin aici relaxată și vă spun adevărul.

Asta am promis, asta fac până la capăt. Când n-am să mai pot să vă spun adevărul, nu o să mă mai vedeți aici.”