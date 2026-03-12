Cuplu din Brăila, reținut după ce ar fi pus în circulație 4.000 de euro falși. Telefoane de ultimă generație cumpărate cu bani contrafăcuți

Un bărbat și o femeie din Brăila au fost reținuți de polițiști după ce ar fi folosit bancnote false de 200 de euro pentru a cumpăra telefoane mobile pe care ulterior le-au amanetat.

Un bărbat și o femeie din Brăila au fost reținuți de polițiști, fiind suspectați că ar fi introdus în circuitul economic 4.000 de euro în bancnote contrafăcute. Cei doi sunt cercetați pentru punerea în circulație de valori falsificate și pentru înșelăciune.

Ancheta a fost desfășurată de polițiștii Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Galați, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați.

Ar fi folosit bancnote false pentru a cumpăra telefoane scumpe

Potrivit anchetatorilor, în perioada 13-17 ianuarie 2026, un bărbat de 38 de ani și soția sa, în vârstă de 28 de ani, ar fi pus în circulație mai multe bancnote contrafăcute de 200 de euro.

Cei doi ar fi acționat în Galați și în orașul Ianca, unde ar fi cumpărat telefoane mobile folosind moneda falsificată.

Pentru a-și duce planul la capăt, suspecții ar fi urmărit anunțuri de vânzare publicate pe o platformă online și ar fi ales persoane care ofereau telefoane de ultimă generație, noi.

Telefoanele ar fi fost ulterior amanetate

După ce ar fi achiziționat dispozitivele, cei doi ar fi mers la case de amanet pentru a le valorifica rapid.

Anchetatorii susțin că prin această metodă ar fi cumpărat trei telefoane mobile, pe care ulterior le-ar fi amanetat pentru a obține bani reali.

Reținuți pentru 24 de ore

Pe baza probelor strânse în timpul investigației, polițiștii au dispus reținerea celor doi suspecți pentru 24 de ore.

Cuplul urmează să fie prezentat în fața instanței, unde procurorii vor solicita luarea unei măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru recuperarea prejudiciului.