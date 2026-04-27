Decizie istorică în SUA: marijuana iese din zona „drogurilor grele” și devine medicament

Statele Unite ale Americii fac un pas major în schimbarea politicii antidrog, anunțând relaxarea imediată a unor restricții privind produsele pe bază de marijuana și accelerarea procesului de reclasificare a acesteia într-o categorie mai puțin severă.

Decizia, comunicată de Departamentul de Justiție al SUA și citată de Reuters, marchează una dintre cele mai importante repoziționări din ultimele decenii în acest domeniu.

Măsura nu echivalează cu legalizarea completă la nivel federal, însă are potențialul de a transforma radical industria cannabisului, estimată la aproximativ 47 de miliarde de dolari, care până acum s-a confruntat cu bariere serioase legate de impozitare și accesul la servicii financiare.

Potrivit noilor reglementări, produsele din marijuana aprobate și reglementate la nivel de stat vor fi mutate din categoria substanțelor extrem de periculoase, unde se regăsesc droguri precum heroina, într-o clasă mai permisivă, similară medicamentelor cu risc moderat de abuz.

Advertising

În același timp, produsele validate de Administrația pentru Alimente și Medicamente vor intra oficial în această categorie. Procurorul general interimar, Todd Blanche, a precizat că autoritățile vor grăbi și o revizuire mai amplă privind statutul plantei, în toate formele sale de utilizare.

Schimbarea vine după un ordin executiv emis în decembrie de Donald Trump, care a cerut reevaluarea politicilor restrictive. Autoritățile estimează că această mutare va stimula cercetarea în domeniu, va reduce presiunea fiscală asupra companiilor și va facilita accesul industriei la finanțare, deschizând astfel o nouă etapă pentru piața americană a cannabisului.