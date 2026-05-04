Tensiuni explozive în Strâmtoarea Ormuz: Iranul amenință cu atacuri asupra forțelor SUA care escortează navele

Situația din Strâmtoarea Ormuz devine tot mai tensionată, după ce armata iraniană a avertizat că ar putea ataca forțele americane care încearcă să pătrundă în zonă pentru a escorta navele comerciale afectate de conflict.

Declarațiile vin după ce Donald Trump a anunțat că marina SUA va începe, în această săptămână, să asigure escorta vaselor blocate în Golful Persic.

Liderul american nu a oferit detalii despre modul concret în care vor fi sprijinite echipajele, unele confruntându-se deja cu lipsuri de alimente și resurse.

Într-un mesaj publicat pe platforma sa, acesta a transmis că navele vor fi ghidate în siguranță în afara apelor restricționate, pentru a-și putea continua activitatea.

Replica Teheranului nu a întârziat. Comandamentul unificat al forțelor armate iraniene, Khatam Al-Anbiya, a transmis un avertisment ferm, anunțând că va reacționa dur la orice prezență militară străină în zonă.

Ali Abdollahi, șeful comandamentului, a subliniat că securitatea în Strâmtoarea Ormuz este responsabilitatea Iranului și că orice tranzit trebuie coordonat cu autoritățile militare iraniene.

„Am spus de mai multe ori că securitatea Strâmtorii Ormuz este în mâinile noastre, iar trecerea în siguranţă a vaselor trebuie coordonată cu forţele armate”, a transmis acesta, avertizând că forțele străine, în special cele americane, ar putea deveni ținte dacă se apropie de zonă.

De cealaltă parte, CENTCOM a anunțat mobilizarea unui dispozitiv militar amplu pentru această misiune. Operațiunea ar urma să implice aproximativ 15.000 de militari, peste 100 de aeronave, nave de război și drone.

Comandantul CENTCOM, Brad Cooper, a declarat că misiunea are un caracter defensiv și este esențială pentru menținerea securității regionale și a stabilității economiei globale, în condițiile în care zona este vitală pentru transportul de petrol.