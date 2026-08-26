Ungaria schimbă direcția față de Rusia. Guvernul lui Péter Magyar o consideră o amenințare pentru Europa

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 aug. 2026, 17:42

Guvernul condus de Péter Magyar a declarat oficial că Rusia reprezintă o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea mondială, marcând o schimbare importantă față de politica externă promovată de Viktor Orbán.

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