Vicepreședinta Venezuelei a fugit în Rusia, după capturarea lui Maduro
Ffratele ei, Jorge Rodríguez, președintele Adunării Naționale, se află în continuare în Caracas
Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, se află în Rusia, potrivit unor surse care urmăresc deplasările oficialilor de la Caracas.
Informația apare în contextul în care președintele Donald Trump a anunțat că Nicolás Maduro a fost capturat de forțele americane și scos din țară în urma operațiunilor militare declanșate în Venezuela.
Lavrov, mesaj de sprijin pentru Caracas
Ministerul rus de Externe a transmis că Serghei Lavrov a discutat telefonic cu Delcy Rodríguez, exprimându-și „solidaritatea fermă cu poporul venezuelean în fața agresiunii armate”. În comunicarea oficială, Moscova a subliniat că ambele părți susțin evitarea unei escaladări și necesitatea unei soluții politice prin dialog.
Convorbirea are loc într-un moment de tensiune maximă, în care structurile de putere de la Caracas încearcă să se reorganizeze după capturarea lui Maduro.
Jorge Rodríguez rămâne la Caracas
În timp ce Delcy Rodríguez se află în Rusia, fratele ei, Jorge Rodríguez, președintele Adunării Naționale, se află în continuare în capitala Venezuelei, potrivit unor surse apropiate acestuia. Prezența sa la Caracas sugerează că o parte a conducerii chaviste încearcă să mențină controlul asupra instituțiilor rămase funcționale.
Apel public pentru dovezi de viață
În cursul dimineții, Delcy Rodríguez a transmis un mesaj audio difuzat de televiziunea de stat, în care a cerut dovezi că Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, sunt în viață. Declarația a venit în condițiile în care, după atacurile americane, nu au existat informații clare despre situația cuplului prezidențial.
Jorge Rodríguez nu a mai apărut în spațiul public după declanșarea operațiunilor militare, ceea ce a alimentat speculațiile privind starea conducerii chaviste și capacitatea acesteia de a reacționa coordonat.
Citește și:
- 14:23 - Primăriile au demarat controale. Românii care stau la curte pot primi amenzi de până la 5.000 de lei
- 14:09 - MApN a venit cu precizări despre conturile sparte de hackeri proruși: Datele vizate nu erau clasificate
- 12:19 - Moțiunea de cenzură prinde contur: peste 120 de semnături confirmate pentru demiterea lui Ilie Bolojan
- 11:09 - Amenzi pentru cei care nu-și fac asigurarea obligatorie a locuinței. Statul pregătește noi modificări la modul de aplicare al legii
