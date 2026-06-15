Vremea se schimbă brusc în România. Vin ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone

Publicat 15 iun. 2026, 08:02 Sursă Realitatea.net

Meteorologii anunță că luni, 15 iunie, vremea va fi mai răcoroasă decât în zilele precedente în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor scădea în multe regiuni, iar instabilitatea atmosferică va fi prezentă pe parcursul zilei. Sunt așteptate ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În unele zone, ploile pot avea caracter torențial.

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