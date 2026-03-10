Alexandru Nazare: România începe anul dintr-o poziţie financiară solidă
România începe anul dintr-o poziţie financiară solidă, cu o parte semnificativă a finanţării pentru 2026 deja asigurată, a susţinut ministrul finanţelor, Alexandru Nazare.
El a precizat că, la finalul lunii trecute, ţara noastră a atras 4,7 miliarde de euro de pe pieţele financiare internaţionale în prima emisiune de euroobligaţiuni din acest an, care a avut loc cu doar două zile înainte ca tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu să ducă la creşterea costurilor de finanţare pe pieţele globale.
Cererea investitorilor a depăşit 15,5 miliarde de euro, de peste trei ori suma vizată, ceea ce a permis obţinerea unor dobânzi mai avantajoase, a menţionat Ministerul Finanţelor.
Fondurile vor fi folosite pentru finanţarea deficitului bugetar, refinanţarea datoriei publice, precum şi consolidarea rezervei valutare a Trezoreriei.
Citește și:
- 08:00 - Traian Băsescu avertizează populația: „Avem două războaie care se află la distanțe mici!”
- 07:58 - Guvernul caută variante pentru a stabiliza prețul la pompă
- 07:49 - Bugetul pe 2026, pe ultima sută de metri: dezbateri în plenul Parlamentului astăzi, vot decisiv mâine
- 23:22 - Șoc la pompă. Două scumpiri în doar 24 de ore! Motorina premium atinge pragul psihologic de 10 lei litrul
