Uniunea Europeană accelerează presiunea asupra Rusiei: în pregătire al 21-lea set de sancțiuni

Uniunea Europeană a început pregătirile pentru al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat vineri șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Declarația a fost făcută la Nicosia, în cadrul unei reuniuni informale, la doar o zi după adoptarea celui de-al 20-lea set de măsuri restrictive.

''Avansăm într-adevăr cu al 21-lea pachet de sancțiuni. Acest lucru le transmite rușilor un mesaj foarte clar că nu pot rezista mai mult decât noi, că Ucraina este mai importantă pentru noi decât este pentru ei și că vom continua să o sprijinim'', a declarat Kallas în fața presei înaintea celei de-a doua zi a summitului informal al UE.



Măsurile care nu au fost discutate până acum din cauza opoziției guvernului Viktor Orban urmează să fie examinate. ''Ar trebui să reanalizăm liniile roșii precedente'', a spus reprezentanta blocului european.



Acestea ar putea include sancțiuni împotriva unor oligarhi ruși și reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Ruse care susțin războiul contra Ucrainei.



Cele 27 de state membre ale UE au validat joi definitiv pachetul de asistență financiară de 90 de miliarde de euro oferit Kievului și al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce Ungaria a renunțat la veto-ul său, a anunțat președinția cipriotă a Consiliului UE.



Ambasadorii statelor UE aprobaseră deja aceste măsuri miercuri, iar joi doar a fost îndeplinit ultimul pas pentru oficializarea lor prin procedură scrisă.



Al 20-lea pachet de sancțiuni europene împotriva Rusiei include interzicerea tranzacțiilor cu 20 de bănci ruse și a tranzacțiilor cu criptomoneda RUBx, interzicerea accesului în porturile din Uniunea Europeană pentru noi nave din așa-numita 'flotă din umbră' folosită de Moscova pentru a ocoli sancțiunile occidentale și sancțiuni asupra a 120 de persoane și entități.



Măsurile restrictive ale UE în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei se aplică în prezent unui număr de peste 2.600 de persoane și entități.



Sancțiunile UE sunt temporare și atent direcționate, concepute astfel încât să fie proporționale, ceea ce înseamnă că ele sunt reanalizate periodic și că Uniunea Europeană le poate calibra, diminua sau opri dacă sunt îndeplinite obiectivele blocului european ori se fac pași semnificativi în direcția acestora.