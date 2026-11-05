Economie· 2 min citire

BNR: Nu există motiv de revizuire a reglementărilor ROBOR

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat5 nov. 2026, 13:38
Sursănews

BNR a anunțat joi că nu intenționează să modifice reglementările actuale privind indicatorul ROBOR, menținând poziția de susținere a cadrului normativ existent.

Precizarea autorității monetare vine în contextul deciziei Consiliului Concurenței de a amenda mai multe bănci pentru practici anticoncurențiale în stabilirea ratei de referință.

Banca Națională a României nu are în vedere vreo modificare a reglementărilor actuale referitoare la ROBOR. Poziția BNR a rămas aceeași, pe care a prezentat-o public de-a lungul timpului, de susținere a actualelor reglementări, care respectă principiile și recomandările internaționale în materie.

BNR nu consideră că există vreun motiv de revizuire a cadrului normativ

a transmis Banca Națională a României într-o comunicare oficială, joi Banca Națională a României

În 7 iunie, Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei (aproximativ 710 milioane de euro). Sancțiunile au fost aplicate pentru coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Autoritatea de concurență a constatat, în urma investigațiilor, că băncile participante la fixing s-au coordonat prin schimbul de informații confidențiale și strategice, în special referitoare la preț. Instituțiile financiare dispuneau de 60 de zile de la primirea motivării deciziei pentru a prezenta planuri de măsuri menite să elimine practicile anticoncurențiale, planuri care trebuiau aprobate de Consiliul Concurenței.

Pe lista amenzilor se află Banca Comercială Română SA, BRD-Groupe Société Générale SA, Banca Transilvania SA (inclusiv pentru fapta realizată de OTP Bank România SA), ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București, Raiffeisen Bank România SA, Exim Banca Românească SA, CEC Bank SA, UniCredit Bank SA, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA și Libra Internet Bank SA.

Băncile sancționate au deschis acțiuni în instanță pentru a contesta decizia Autorității de Concurență. ROBOR influențează calculul dobânzilor pentru creditele persoanelor juridice și ale persoanelor fizice care au contractat împrumuturi înainte de 2019 și nu au solicitat trecerea la IRCC.

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