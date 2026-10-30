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Peskov: Putin este deschis dialogului cu Macron și Merz, dar nimeni nu l-a sunat

Dmitry Peskov / Getty Images

Dmitry Peskov / Getty Images

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Scris deStoica Marian
Publicat30 oct. 2026, 14:33
Sursărealitatea.net

Dmitri Peskov a afirmat vineri, 30 octombrie, că Vladimir Putin este dispus să discute cu Emmanuel Macron și Friedrich Merz, precizând însă că niciunul dintre ei nu l-a contactat telefonic.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat disponibilitatea președintelui rus pentru dialog cu liderii occidentali. Declarația a fost făcută în contextul unei întrebări privind posibila comunicare telefonică cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.

De asemenea, va răspunde la telefon... Desigur, este deschis dialogului cu toată lumea

a declarat Dmitri Peskov pentru Yunashev Live Dmitri Peskov

Când a fost întrebat dacă Putin ar răspunde unui apel de la președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, secretarul de presă al Kremlinului a menționat: „Nimeni nu l-a sunat încă”.

Aceste remarci survin după convorbiri telefonice avute în urmă cu două zile de Vladimir Putin cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre. Potrivit serviciului de presă al prezidențialei finlandeze, liderii celor trei țări au convenit să mențină contactul telefonic direct.

Suntem țări vecine cu Rusia. Rezultatul acestui război va avea un impact direct asupra securității noastre și a securității europene în ansamblu. Terminarea războiului necesită discuții directe

a adăugat Alexander Stubb, președintele Finlandei Alexander Stubb

Vladimir Putin a transmis că Federația Rusă susține pașii necesari pentru restabilirea relațiilor cu țările europene. Totodată, el a precizat că o escaladare a tensiunilor ar duce la o situație în care „nu vor fi câștigători”.

Contextul negocierilor de pace

Potrivit unui oficial de la Kremlin, Vladimir Putin a fost de acord să reia luna viitoare negocierile trilaterale cu Washingtonul și Kievul, cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina.

În urmă cu mai bine de o săptămână, Volodimir Zelenski a declarat că ar lua în considerare o „înghețare” a situației de-a lungul liniei frontului pentru a ajunge la un acord de pace. Președintele ucrainean a răspuns afirmativ când i s-a întrebat dacă ar accepta oprirea ostilităților în starea actuală.

Da, chiar acum trebuie să înghețăm situația. Cred că aceasta este o modalitate reală de a pune capăt acestui război. Noi îi spunem încetarea focului... Președintele Trump a numit-o «înghețare și oprire»

a răspuns Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski
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