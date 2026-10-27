Aderarea Republicii Moldova la UE: Luca Niculescu mizează pe dialog și continuarea negocierilor
Luca Niculescu
Luca Niculescu susține aderarea Republicii Moldova la UE și mizează pe reforme, dialog și continuarea negocierilor europene în 2026.
România își reafirmă sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Premierul Luca Niculescu a declarat, în timpul unei vizite la Chișinău, că eventualele obstacole din parcursul european al Republicii Moldova trebuie discutate atunci când se vor concretiza, fără a transforma anticiparea unor dificultăți într-o preocupare principală.
Într-un interviu acordat TVR Moldova, șeful Guvernului României a evidențiat importanța continuării reformelor și a îndeplinirii angajamentelor asumate de autoritățile de la Chișinău în cadrul negocierilor de aderare la UE.
Luca Niculescu: Republica Moldova trebuie să se concentreze pe reforme
Potrivit premierului român, prioritatea Republicii Moldova trebuie să fie îndeplinirea obiectivelor interne și pregătirea dosarelor tehnice necesare integrării europene.
Luca Niculescu a apreciat eforturile depuse de oficialii moldoveni, de clasa politică și de specialiștii din instituțiile implicate în procesul de aderare. Acesta a subliniat că progresele obținute printr-o muncă susținută pot facilita soluționarea eventualelor probleme care ar putea apărea ulterior la nivel european.
Oficialul s-a declarat optimist în privința evoluției negocierilor și a transmis că eventualele blocaje vor trebui analizate în momentul în care vor deveni concrete.
România susține parcursul european al Republicii Moldova
România este pregătită să sprijine Republica Moldova în procesul de integrare în Uniunea Europeană, inclusiv prin consolidarea cooperării bilaterale și dezvoltarea unor proiecte comune.
Un alt domeniu important al colaborării dintre cele două state este combaterea dezinformării. Luca Niculescu a atras atenția asupra riscurilor pe care le reprezintă acest fenomen pentru regiune și a evidențiat necesitatea unei acțiuni comune.
Premierul și-a exprimat, de asemenea, speranța că următoarele etape ale negocierilor de aderare vor avansa, iar ultimele clustere de negociere vor putea fi deschise până la sfârșitul anului 2026.
În ce stadiu se află negocierile de aderare a Republicii Moldova la UE
Procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este structurat în șase clustere de negociere, care acoperă domenii precum valorile fundamentale, piața internă, competitivitatea economică, mediul, agricultura și relațiile externe.
În 2026, Republica Moldova a înregistrat progrese în deschiderea clusterelor de negociere, inclusiv în domeniul valorilor fundamentale și al relațiilor externe. Potrivit informațiilor prezentate în articolul-sursă, autoritățile urmăresc avansarea negocierilor și deschiderea etapelor rămase până la finalul anului.
Evoluția procesului va depinde de îndeplinirea criteriilor de aderare, de continuarea reformelor și de progresul negocierilor cu instituțiile europene.
Pentru România, integrarea europeană a Republicii Moldova rămâne o prioritate strategică, iar dialogul bilateral și sprijinul acordat reformelor pot contribui la accelerarea parcursului european al statului vecin.
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