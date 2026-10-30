Bugetul sănătății suplimentat cu 8,3 miliarde de lei anunță Alexandru Rogobete

Bugetul total al sistemului de sănătate a fost suplimentat cu 8,3 miliarde de lei în urma rectificării bugetare, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Din sumă, 7,1 miliarde de lei vor fi direcționați către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), iar 1,2 miliarde de lei către minister.
Ministrul Sănătății a prezentat distribuția fondurilor suplimentare, precizând că acestea vor acoperi cheltuielile urgente, programele naționale de sănătate și datoriile către furnizorii de servicii medicale. Potrivit lui Rogobete, sistemul sanitar a traversat „cea mai puternică criză financiară din ultimii 10 ani”.
Distribuirea fondurilor suplimentare
Din suma totală, aproximativ 170 de milioane de lei vor fi alocați suplimentar pentru unitățile de primiri urgențe și servicii medicale prioritare, peste cei 150 de milioane de lei deja alocată săptămâna trecută. Acești bani vizează anestezia, terapia intensivă, neonatologia, traumatismele grave și pacienții cu infarct sau accident vascular cerebral.
În plus, 100 de milioane de lei vor fi direcționați către serviciile de ambulanță județene și cele din București-Ilfov. Ministrul a menționat și suplimentarea finanțării proiectelor derulate prin Banca Mondială, inclusiv pentru trei centre dedicate pacienților cu arsuri grave, în valoare de 115 milioane de lei.
Acoperirea datoriilor CNAS
Din cele 7,1 miliarde de lei destinate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 3,2 miliarde de lei reprezintă o suplimentare directă a bugetului, iar 3,9 miliarde de lei provin din deblocarea a 10% și din redistribuiri bugetare. Aceste sume vor fi utilizate pentru plata integrală a datoriilor către spitalele publice, farmacii și furnizorii de medicamente și dispozitive medicale incluse în programele naționale.
Ministrul a amintit situațiile din vară și toamnă în care pacienții au fost nevoiți să caute medicamente în alte spitale din cauza lipsei resurselor financiare pentru efectuarea comenzilor. Deși bugetul a fost suplimentat, Rogobete a precizat că rămâne un necesar de 4,7 miliarde de lei pentru plata concediilor medicale, sumă care ar urma să fie acoperită la a doua rectificare bugetară.
„Casa Națională de Asigurări de Sănătate, probabil, cel mai probabil, a doua rectificare, va mai beneficia de o ajustare pozitivă”, a spus ministrul. La finalul intervenției, Alexandru Rogobete a mulțumit premierului și ministrului Finanțelor pentru dialogul purtat în vederea finanțării sistemului sanitar.