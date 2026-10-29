Spania, în doliu timp de trei zile după cel mai grav accident feroviar din ultimii 13 ani. Anchetatorii caută explicații

Spania a declarat trei zile de doliu național, începând de joi, 29 octombrie, după ce 69 de persoane au murit și peste 100 au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri de mare viteză, în apropierea localității Urda, din regiunea Castilia-La Mancha.
Accidentul s-a produs miercuri dimineață, iar echipele de salvare continuă căutările printre vagoanele distruse. Autoritățile investighează cauzele tragediei, în timp ce apar întrebări despre siguranța și întreținerea rețelei feroviare spaniole.
Două trenuri s-au ciocnit pe aceeași linie
Accidentul a avut loc după ce un tren al operatorului național Renfe a lovit din spate un tren al companiei private Iryo, care se oprise în urma unei defecțiuni informatice a sistemului de securitate care controlează circulația feroviară.
În momentul impactului, la bordul celor două trenuri se aflau aproximativ 550 de persoane. Coliziunea a provocat distrugeri importante, iar două vagoane ale trenului Iryo au căzut de pe terasament.
Salvatorii au continuat operațiunile și joi, în condiții dificile, în timp ce familiile pasagerilor așteptau informații despre rudele lor. Unul dintre supraviețuitori, Pablo Mejia, în vârstă de 42 de ani, a povestit că a scăpat cu o lovitură la cap.
„A fost o lovitură foarte violentă”, a declarat acesta, descriind scenele din interiorul trenului, unde oamenii au fost prinși între scaune și resturile vagoanelor.
Premierul Pedro Sánchez a decretat trei zile de doliu
Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat trei zile de doliu național, în perioada 29-31 octombrie. În acest interval, drapelul național va fi arborat în bernă pe clădirile publice și pe navele Marinei.
„Astăzi, Spania este în doliu”, a transmis șeful Guvernului, exprimându-și solidaritatea cu familiile celor care și-au pierdut viața și cu persoanele rănite.
Sánchez a promis că ancheta va stabili ce a provocat coliziunea și dacă au existat neglijențe sau deficiențe ale sistemului de siguranță.
„Dacă va trebui să consolidăm și mai mult siguranța pentru a recâștiga încrederea în sistemul nostru feroviar de mare viteză, o vom face”, a declarat premierul.
Autoritățile au avertizat că bilanțul victimelor ar putea suferi modificări pe măsură ce operațiunile de căutare avansează.
Ancheta vizează posibile erori în sistemul feroviar
Ministrul spaniol al Transporturilor a indicat posibilitatea unei erori umane și a unor circumstanțe care trebuie clarificate. Potrivit informațiilor preliminare, trenul Iryo s-ar fi oprit după o problemă informatică a sistemului de securitate, iar trenul Renfe a ajuns ulterior în spatele său.
Cauzele exacte nu au fost stabilite definitiv. Anchetatorii trebuie să reconstituie succesiunea evenimentelor și să determine dacă au existat deficiențe tehnice sau erori în gestionarea traficului.
Garda Civilă a deschis puncte în mai multe orașe, inclusiv Madrid, Toledo, Córdoba și Sevilla, unde rudele pasagerilor pot furniza probe ADN pentru identificarea victimelor.
În paralel, autoritățile medicale și organizațiile de sprijin oferă asistență răniților și familiilor afectate.
A doua tragedie feroviară gravă din Spania în acest an
Accidentul de la Urda readuce în atenție siguranța rețelei feroviare spaniole, după o altă coliziune produsă în ianuarie, la Adamuz, în care au murit 46 de persoane.
Noua tragedie a generat întrebări despre investițiile în întreținerea infrastructurii și despre măsurile luate pentru prevenirea accidentelor. Sindicatul principal al mecanicilor de tren a organizat joi o grevă de 24 de ore, anunțată anterior, pentru a cere măsuri privind siguranța feroviară.
Accidentul de la Urda este cel mai grav din Spania de la deraierea produsă în 2013, în apropiere de Santiago de Compostela, soldată cu 80 de morți.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile au promis că vor face publice concluziile după clarificarea circumstanțelor în care s-a produs coliziunea.