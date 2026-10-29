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Renault Group: vânzările scad cu 2,2% la nouă luni, Dacia înregistrează un recul de 9,7%

FOTO: Dacia

FOTO: Dacia

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat29 oct. 2026, 12:10
Actualizat29 oct. 2026, 12:14
Sursăstiripesurse

Renault Group a comercializat 1,662 milioane de vehicule în primele nouă luni ale anului 2026, o scădere de 2,2% față de perioada similară din 2025. Dacia a înregistrat un recul de 9,7%, iar vânzările de mașini electrice au crescut cu 84,7% în trimestrul trei.

În comunicatul de presă publicat joi, 29 octombrie 2026, Renault Group a detaliat performanțele financiare și comerciale ale primei părți a anului. Cifra de afaceri totală a atins 41,8 miliarde de euro în primele nouă luni, reprezentând o creștere de 7,1% față de 2025.

Pentru trimestrul al treilea din 2026, cifra de afaceri a grupului s-a ridicat la 11,6 miliarde de euro, cu un avans de 1,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. În acest interval, vânzările totale ale grupului au scăzut cu 6%, reflectând dinamici diferite în funcție de regiune și marcă.

Performanța mărcilor

Marca Renault a reușit o creștere de 1,1% la nivel global în primele nouă luni, poziționându-se pe locul al doilea în Europa. În trimestrul trei, vânzările Renault au scăzut cu 2,9% la nivel mondial, dar au crescut cu 4,6% pe piața europeană.

Dacia a consemnat o scădere de 9,7% la nouă luni, cu un vârf de -12,8% în trimestrul trei. Oficialii grupului atribuie acest declin tranziției gamei de produse și motorizări, pe fondul accelerării cererii pentru vehicule electrice.

Alpine a continuat trendul ascendent, cu o creștere de 65,6% la nouă luni, impulsionată de modelul A290. În trimestrul trei, marca a înregistrat un avans de 58,4%.

Vehicule electrice și electrificate

Vânzările de vehicule electrice pure au crescut cu 84,7% în trimestrul al treilea din 2026. Ponderea acestora în vânzările totale ale grupului a ajuns la 25,8%, cu o creștere de 12,2 puncte procentuale față de anul anterior.

Includând și hibridele convenționale și plug-in, vehiculele electrificate au reprezentat 54,9% din vânzările de autoturisme ale grupului în trimestrul trei.

Strategie comercială și perspective financiare

Vânzările către persoane fizice în Europa au crescut cu 5,0%, ajungând la 64,8% din totalul vânzărilor grupului. În paralel, vânzările către companiile de închirieri pe termen scurt și cele destinate vehiculelor demonstrative au scăzut cu 18,0%.

Nivelul stocurilor totale se situează la 532.000 de vehicule la 30 septembrie 2026, iar portofoliul de comenzi din Europa acoperă aproximativ două luni de vânzări estimate.

Pentru a doua jumătate a anului 2026, grupul anunță o ofertă mai electrificată, care include Noul Megane E-Tech electric, Trafic Van E-Tech electric și Duster E-Tech hibrid pentru Renault, precum și Sandero Hybrid, Noul Spring și Striker pentru Dacia.

Marja operațională a Renault este estimată la aproximativ 5,5% din cifra de afaceri a grupului. Free cash-flow-ul activității Automobile este prognozat la circa 1,0 miliard de euro.

După cum a fost menționat cu ocazia publicării rezultatelor aferente primului semestru din 2026, Grupul estimează o ușoară îmbunătățire a marjei în a doua jumătate a anului față de primul semestru, beneficiind de efectul sezonier pozitiv obişnuit, care însă ar trebui să fie mai puţin pronunţat decât în anii precedenţi, din cauza creşterii costurilor materiilor prime şi a inflaţiei.

a transmis Renault Group într-un comunicat de presă Renault Group
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