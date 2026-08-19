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Comisia Europeană, nemulțumită de proiectul Legii salarizării trimis de Pîslaru. Impactul ar ajunge la 18 miliarde de lei - SURSE

Dragoș Pîslaru

Dragoș Pîslaru

Realitatea de Braila
Scris deRealitatea de Braila
Publicat19 aug. 2026, 12:49
SursăRealitatea PLUS

Comisia Europeană nu ar fi mulțumită de forma proiectului Legii salarizării transmisă la Bruxelles de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, din cauza impactului bugetar considerat prea mare, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. Calculele aferente documentului indică un impact de 18 miliarde de lei, cu 7 miliarde de lei peste suma vehiculată public și cu 10 miliarde de lei mai mult decât plafonul agreat inițial în coaliție.

Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, forma proiectului transmisă Comisiei Europene ar avea un impact bugetar estimat la 18 miliarde de lei.

Suma este cu 7 miliarde de lei mai mare decât cele 12 miliarde de lei prezentate în spațiul public și cu 10 miliarde de lei peste valoarea stabilită inițial în coaliție, care ar fi trebuit să fie de cel mult 8 miliarde de lei.

Draftul nu ar fi ajuns încă la partidele parlamentare

Sursele citate susțin că oficialii Comisiei Europene nu ar fi mulțumiți de această variantă a proiectului transmis de Dragoș Pîslaru. Totodată, documentul nu ar fi fost transmis nici celorlalte partide parlamentare înaintea discuțiilor programate la Palatul Cotroceni.

Liderii partidelor, așteptați joi la Cotroceni

Liderii partidelor parlamentare urmează să se întâlnească joi, de la ora 14:00, cu președintele Nicușor Dan, pentru noi discuții privind proiectul Legii salarizării.

Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, întâlnirea are ca obiectiv găsirea unei variante finale a proiectului.

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