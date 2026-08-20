Ministrul Muncii, avertisment pe Legea Salarizării: „O depășire a anvelopei de 12 miliarde este descurajată de Comisia Europeană”

Publicat 20 aug. 2026, 16:22 Sursă Realitatea PLUS

Proiectul noii Legi a salarizării unitare a intrat într-o etapă decisivă după o serie de testări formale realizate cu executivul european. Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a subliniat că respectarea plafonului de 12 miliarde de lei este esențială pentru a evita un risc major de retrogradare a ratingului de țară, ale cărui consecințe economice ar fi nemăsurat mai grave decât simpla neîndeplinire a jalonului.

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