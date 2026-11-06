România, printre țările cu cele mai mici salarii din Uniunea Europeană

Publicat 6 nov. 2026, 13:37 Sursă realitatea.net

România ocupă locul 4 de la coada clasamentului salariilor din UE. Eurostat arată un salariu mediu anual de 20.800 de euro în 2025.

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