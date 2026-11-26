Publicat 26 nov. 2026, 14:20 Sursă gandul

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi că salariile bugetarilor și alocațiile copiilor vor rămâne înghețate în 2027. Măsura este impusă de depășirea pragului de 60% din PIB al datoriei publice.

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