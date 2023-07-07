Economie· 1 min citire

Schimbări majore în privința plafonării facturilor la energie pentru români - Milioane de oameni ar putea rămâne fără reducere

Schimbări majore în privința plafonării facturilor la energie pentru români - Milioane de oameni ar putea rămâne fără reducere

Schimbări majore în privința plafonării facturilor la energie pentru români - Milioane de oameni ar putea rămâne fără reducere

Realitatea de Braila
Scris de Realitatea de Braila Publicat: 7 iul. 2023, 10:40

Schimbări majore în ceea ce privește plafonarea facturilor la energie pentru români. Doar consumatorii vulnerabili ar mai putea beneficia de măsura plafonării de anul viitor.

Schimbări majore în ceea ce privește plafonarea facturilor la energie pentru români. Doar consumatorii vulnerabili ar mai putea beneficia de măsura plafonării de anul viitor.

Schimbări majore privința plafonării facturilor la energie pentru români. Doar oamenii cu nevoi mari ar putea beneficia de plafonare. Acest scenariu a fost avansat de ministrul Energiei - Sebastian Burduja spune că doar românii săraci ar trebui să primească ajutor.

„Piața este în evoluție acum, au scăzut prețurile sau aproape de iarnă sau ieșind nu putem asista la creșteri, măsura ideală ar fi sprijinul pentru consumatorul vulnerabil, una e pentru un ceo de la o multinațională, una e pentru un român pe salariul minim. Un român care trăiește pe salriul minim sau o gospodărie cu mulți copii, sau o gospodărie care primește mii de euro”, a spus Sebastian Burduja.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cubplafonare energie

Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe