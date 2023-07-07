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Economie· 1 min citire
Schimbări majore în privința plafonării facturilor la energie pentru români - Milioane de oameni ar putea rămâne fără reducere
Schimbări majore în privința plafonării facturilor la energie pentru români - Milioane de oameni ar putea rămâne fără reducere
Schimbări majore în ceea ce privește plafonarea facturilor la energie pentru români. Doar consumatorii vulnerabili ar mai putea beneficia de măsura plafonării de anul viitor.
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