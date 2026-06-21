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Economie· 1 min citire
TVA mai mare, venituri înghețate: presiune tot mai mare asupra bugetelor românilor
Dorina Barcari
Creșterea TVA și menținerea înghețării pensiilor și salariilor amplifică dificultățile financiare cu care se confruntă milioane de români. În timp ce prețurile continuă să crească de la o lună la alta, veniturile multor categorii sociale rămân la același nivel, ceea ce reduce puterea de cumpărare și afectează nivelul de trai.
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