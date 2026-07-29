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Incident bizar în Brăila. Un copil pe trotinetă a ajuns la spital, iar poliția verifică dacă a fost lovit de un obiect căzut din cer

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Braila
Scris de Realitatea de Braila Publicat: 29 iul. 2026, 13:45

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brăila a deschis o anchetă după ce un băiat în vârstă de 12 ani a fost rănit în timp ce mergea cu trotineta electrică pe DN22, în localitatea Comăneasca.

Cazul a atras atenția printr-o ipoteză cu totul neobișnuită: oamenii legii verifică informațiile conform cărora minorul ar fi fost lovit de un obiect prăbușit din aer.

Cum s-a petrecut incidentul Potrivit primelor date oferite de polițiști, accidentul a avut loc în timp ce copilul se deplasa dinspre Râmnicu Sărat spre Brăila. Din motive încă neclare, băiatul s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil, suferind mai multe leziuni. La fața locului a intervenit un echipaj medical, iar minorul a fost transportat de urgență la spital pentru tratament.

Stadiul anchetei Întrebați de jurnaliști despre varianta în care rănirea ar fi fost provocată de un obiect căzut din cer, reprezentanții IPJ Brăila au subliniat că această ipoteză nu este confirmată oficial deocamdată, dar face parte din aspectele cercetate.

„Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a precizat IPJ Brăila, menționând că în acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

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