Vom ajunge să dăm mai mult pe taxe vamale decât pe comanda în sine de pe Temu sau Shein. UE pregătește lovitura finală

Publicat 1 iul. 2026, 18:26 Actualizat 1 iul. 2026, 18:35 Sursă realitatea.net

Vești proaste pentru românii care obișnuiesc să comande produse ieftine de pe platforme precum Temu, AliExpress sau Shein. De la 1 iulie 2026 intră în vigoare noi reguli la nivelul Uniunii Europene, iar pentru unele comenzi costurile suplimentare ar putea ajunge să fie mai mari decât valoarea bunurilor cumpărate.

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