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Politica· 1 min citire
10:30 - Nicușor Dan, anunț major în plină criză politică, în direct la Realitatea Plus și realitatea.net
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan va face o serie de declarații la ora 10:30, într-un moment extrem de tensionat pentru desemnarea unui guvern stabil, cu puteri depline. Declarațiile por fi urmărite în direct la Realitatea Plus și realitatea.net.
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