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Ana Maria Păcuraru: Apropiatul lui Putin îi cere scuze lui Zelenski

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

Scris de Daniel Onescu Publicat: 16 iun. 2026, 19:53

În timp ce liderii celor mai puternice țări din lume discută la summitul G7 de la Evian, Franța, președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, un apropiat al lui Vladimir Putin, îi cere scuze lui Volodimir Zelenski pentru insulte. În același timp, liderul belarus susține că țara lui nu va intra în război. Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist din Europa de Est invitat de Casa Albă la Summitul G7 din Franța și transmite informații și detalii de ultimă oră de la reuniunea liderilor mondiali.

„În timp ce Volodimir Zelenski st azi la masa liderilor G7 aici, la Evian-le-Bain, iar peste noapte Rusia a lovit din nou marile orașe ucrainene, sute de drone, zeci de rachete, 11 morți, vine și un gest neașteptat din Minsk.

Alexander Lukashenko, cel mai apropiat aliat lui Vladimir Putin, își cere scuze față de Zelensky. „Poate că pe alocuri am exagerat”, spune liderul de la Minsk, care adaugă că Ucraina nu are de ce să se aștepte la o acțiune militară din partea Belarusului.

Lukashenko regretă tonul și insulta, dar nu și motivul, și nu ratează ocazia să se prezinte drept omul păcii. Sustine că, dacă ar fi fost ascultat în anul 2022, fronturile nu ar fi fost astăzi în discuție.

Numai că vorbele contrazic faptele. Acum o lună, Minsk anunța exerciții cu arme nucleare tactice alături de armata rusă, iar generalul Serski avertiza că Rusia pregătește o ofensivă chiar de pe teritoriul Belarusului.

De aceea, citit de la Evian, gestul lui Lukashenko, îmi pare mai degrabă calcul decât căință. În ziua în care G7 caută să crească presiunea pe Moscova, aliatul lui Putin coboară tonul și încearcă să-și cumpere un loc la masa păcii.”

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