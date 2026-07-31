Politica· 1 min citire

Ședință extraordinară de Guvern, astăzi, la ora 14:00. Bolojan ar putea decreta stare de urgență energetică

Ședință extraordinară de Guvern

Ședință extraordinară de Guvern

Scris deStoica Marian
Publicat31 iul. 2026, 13:40
Sursărealitatea.net

Guvernul se reunește vineri, de la ora 14:00, într-o ședință extraordinară în format hibrid, în cadrul căreia ar urma să fie analizată instituirea stării de urgență în sectorul energetic, potrivit surselor Realitatea PLUS.

Ce măsuri ar putea fi luate în cazul decretării stării de urgență energetică?

Sursele menționate anterior spun că o astfel de decizie ar putea permite autorităților să impună restricții privind consumul de energie electrică sau gaze naturale, inclusiv măsuri de raționalizare, cu prioritizarea consumatorilor critici, precum spitalele și infrastructura esențială.

De asemenea, starea de urgență energetică ar putea permite limitarea sau interzicerea temporară a exporturilor de energie, impunerea unor obligații suplimentare producătorilor, precum și suspendarea sau modificarea temporară a unor obligații contractuale din piața energiei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ședință extraordinarăguvernilie bolojanstare de urgenta energetica

Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe