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Politica· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă la Summitul G7, transmisiune specială pentru "Culisele Statului Paralel" - VIDEO
Anca Alexandrescu si Ana Maria Pacuraru
Publicat15 iun. 2026, 23:49
SursăRealitate Plus
Din centrul deciziilor planetare care se iau la Summitul G7 din Franța, Ana‑Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă, a realizat o relatare specială pentru emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu.
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