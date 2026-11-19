Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 19 nov. 2026, 12:04

Paolo Mastrolilli, șeful biroului din Statele Unite al cotidianului italian La Repubblica, unul dintre cele mai importante ziare din Europa, a făcutî, în exclusivitate la Realitatea PLUS, o analiză despre întâlnirea crucială de joi dintre cei trei lideri. Paolo urmărește summitul la fața locului și face parte, ca și jurnalista Ana Maria Păcuraru, din Asociația Corespondenților Străini de la Casa Albă.

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