Anca Alexandrescu, analiza explozivă a momentului: „Criză mai aspră decât cea din 2008 și pandemia!”

Sursă: realitatea.net

„Păi când 80% din oameni îți spun că nu e bine ce faci, că nu e ok, ori schimbi atitudinea la 180 de grade, ori pleci acasă. Asta ar trebui să se întâmple cu Guvernul Bolojan și, în special, cu Bolojan.

Dar înțeleg că el nu-și dă demisia și că nu pleacă și tot atacă PSD-ul că cine a creat criza, să o gestioneze. Păi nu... criza ai creat-o tu, domnule Bolojan, pentru că tu ai luat aceste decizii care, evident, nu înseamnă reformă, tăieri pe bandă, o gândire contabilă care, evident, duce România în groapă.

Nu trebuie să inventezi apa caldă și nici nu trebuie să fii foarte mare specialist. Vedem și noi în jurul nostru, de un an de zile, ce măsuri iau celelalte țări din Europa, în primul rând pentru a-și proteja economia și pentru a-și proteja cetățenii. La noi, măsurile sunt exact pe dos. Vorbim aici de aproape 3 săptămâni despre implicațiile pe care le are războiul din Iran și de faptul că va crește prețul la motorină, a spus-o Dian, de două, trei luni de zile că se va întâmpla lucrul ăsta, n-a crezut nimeni.

Când a spus că va fi 10 lei, toți au râs. Apoi a ieșit domnul Georgescu și a spus că va fi 10 și se face la 15. Așa, hai, dom\"le, bate câmpii, exagerează. Astăzi e 11 lei. Și guvernul României ce măsuri ia? Cea mai simplă măsură ar fi fost să reducă accizele, pentru că, așa cum v-am spus, și a spus Dian aici de nenumărate ori în platou, 60% din costuri sunt accizele și TVA-ul.

Asta este realitatea. Du-te, domnule, acasă, du-te la Oradea, le e dor rudelor de la Oradea, întoarce-te, nu te mai vrea lumea. 80%, o spune un sondaj care a apărut astăzi. PNL-ul se duce în cap, USR-ul se duce în cap. Plecați acasă!

Peste 55% dintre români consideră că măsurile pe care, așa-zisele măsuri pe care le-a luat Ilie Bolojan în legătură cu prețurile la carburant, sunt nesatisfăcătoare.

Lor le arde de aranjamente politice, de planuri. Ați văzut... cine să candideze la următoarele alegeri la prezidențiale. După ce am văzut că Fritz se întâlnește în camera aia secretă, unde nu poate să asculte Serviciile, cu Nicușor Dan săptămânal și discută numai lucruri știute de ei, acum îl văd și pe Ciucu.

Îl felicit că a luat ideea mea de a concesiona plățile pe care nu le poate face primăria prin licitație. Foarte bine! Să dea Domnul să facă treabă la București. Am să fiu primul critic al lui dacă nu va face. Am văzut că și USR-ul mi-a furat ideea cu transportul gratuit la STB.

Ei care plâng că, vezi, doamne, a furat PSD-ul nu știu ce proiect cu interzicerea exploatării, să nu mai fie interzisă exploatarea cărbunelui. Cum vă supărați?

Am citit un editorial al unui dintre invitații mei din această seară, în care explica că anul trecut a fost cel mai mare consum de cărbune din Europa. Noi am închis pe capete, ireversibil. Și continuăm să facem.

În timp ce Germania vine și spune că vor lăsa în continuare producția. 1500 de oameni rămân pe drumuri, în condițiile în care, iată, este nevoie de aceste exploatări.

Cum să nu-ți pui întrebări ce se întâmplă cu această conducere și ce interese reprezintă, sau pe ale cui le reprezintă, pentru că ale românilor și ale României, în mod clar, nu.

Ați văzut, a explicat domnul Peiu, săptămâna aceasta și cum e cu biocombustibilii. Mai mult de atât, vin acum și văd că, de fapt, ucrainenii plănuiau încă de pe vremea lui Porosenko să ne convingă să ne depozităm gazele la ei. N-au reușit, pentru că au fost niște oameni care n-au cedat presiunilor. A cedat Nicușor acum. Să ducem gazele acolo.

Văd acum că, după ce s-au închis toate fabricile din România, bă, au început ucrainenii să ne deschidă fabrici la noi. Bă, te ia capul. Unde credeți, la Oradea, fabrică de plasmă. Dar ce măi, nu putem? Adică după ce băgăm atâția bani în Moldova și în Ucraina, închidem tot ce se poate închide, acum își deschid ei fabrică la noi aici. Unde? La Oradea.

Am văzut consecințele la prețurile îngrășămintelor, s-a închis Azomureș. Știți cu cât s-a mărit prețul la tona de îngrășăminte? Înainte de începerea războiului era 2.500 de euro pe tonă, acum e 4.000 de euro pe tonă. Unde credeți că se vor regăsi toate creșterile astea?

De la 1 aprilie crește prețul la gaze pentru consumatorii economici. Unde credeți că se vor regăsi aceste creșteri?

Tot în prețurile pe care o să le plătim. Este jale, este dezastru. Mă surprinde că aproape nimeni în presă... doar Bogdan Tiberiu Iacob am văzut și domnul Cristoiu, în rest toți se fac că nu văd, nu aud. Nu luați în discuție ceea ce a spus ieri Sorin Grindeanu. Și anume faptul că el, al treilea om în stat, nu știe unde se duc 12 miliarde din 16-17 miliarde care vin prin programul SAFE. Cum? Nu se știe unde se duc cele 12 miliarde de euro?

Ce ar trebui să se întâmple ca să plece acest guvern? Am înțeles, fac ăștia de la PSD, fac niște glumițe, fac consultări, vor să pară democratici. Ok, bă, luați decizia mai repede că nu o să mai poată să mai scoată nimeni țara din groapa în care a băgat-o acest guvern Bolojan. Ce ar trebui să mai fie? Unii sunt preocupați de bârfe, de tot felul de comentarii și... concentrați-vă pe ce e important. Cei care sunteți în zona suveranistă, și nu numai voi, toți ceilalți, concentrați-vă pe ce e important.

Nu vă mai pierdeți vremea cu bârfe și cu certurile între cele două părți. Uitați-vă că vi se golesc buzunarele. Uitați-vă că perspectivele sunt îngrozitoare din punct de vedere economic. Când o să vă treziți, ce o să faceți? O să vă țină de cald certurile pe care le aveți unii cu ceilalți? Am văzut că colega mea, Alessia Păcuraru a făcut o serie de interviuri la SIPEC, acolo în Texas. O să arătăm și noi în această seară în Robert Malone...pe care l-am difuzat foarte mult în perioada pandemiei, ce am spus despre domnul Georgescu, explicând că ceea ce i s-a întâmplat domnului Georgescu este, de fapt, ilustrarea a ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană.

Sigur că mă preocupă foarte tare și ce se întâmplă în legătură cu războiul. Credeți că dacă noi acum stăm și comentăm... Trump a făcut bine, a făcut prost, se schimbă lucrurile? Noi trebuie să ne uităm la consecințe, la soluții, la ceea ce ar trebui să facă conducătorii noștri în așa fel încât să resimțim cât mai puțin.

O să vă arăt în această seară, în Egipt, s-a raționalizat consumul de energie electrică. Probabil că cei care sunt plecați în vacanță acolo or să vadă. Deja hotelurile folosesc transformatoare, generatoare, iar în orașele mari, la ora nouă, se închide toată activitatea.

Vă dați seama în ce situație gravă se află lumea, iar lucrurile, chiar dacă se termină războiul, nu se vor reface peste noapte. Va dura foarte mult. Mă bucur că am văzut că negocierile dintre Ucraina și Rusia, mă rog, mai stau într-un singur punct. Este o evoluție, dar mă interesează ce se întâmplă în țara noastră. Pe voi nu vă interesează? Nu vă interesează ce se întâmplă cu banii voștri? Nu vă interesează ce se întâmplă cu viitorul acestei țări?

Având în vedere cât tot ce mai producea România, ușor, ușor moare. S-a văzut la Bolojan spunând, dom\"le, niște băieți șmecheri în energie și o să plătească... Păi, măi, domnule Bolojan... Începe domnule cu domnul Virgil Popescu, că de acolo pleacă șmecheria în energie. Și apoi continuă cu consilierul tău, domnul Burduja, care am văzut că e ocupat să facă glumițe cu căței. Bine că nu cântă iarăși.

Păi problema e de la voi, domnule Bolojan, pentru că am uitat să îți spun. De mulți ani, foarte mulți ani de zile, Ministerul Energiei este la voi, la liberali. Voi ați făcut și ați desfăcut în zona asta. Voi sunteți vinovați pentru că s-au închis, s-au închis ireversibil o grămadă de capacități ale României, fără să puneți nimic în loc.

Vine USR-ul să spună acum: aveam noi un proiect de lege. Da, probabil că era un proiect de lege vechi. Păi dar tocmai voi, ăia pe care îi susțineți voi, ne-au cerut să închidem. Și au luat decizia să închidă, s-au angajat fără să pună nimic înapoi. Nu să nu mai pună statul, să fim dependenți. Să pună OMV-ul.

Asta a făcut Virgil Popescu, domnule Bolojan. Când îi aud pe cei de la USR, vai cum comentează ei, cum...

Păi, cine a fost la guvernare cu PNL-ul? În pandemie ați fost voi cu Ludovic Orban. Ați uitat? Noi n-am uitat. Și acum tot voi sunteți. Și mai am o întrebare pentru PSD.

De ce a fost nevoie să luați USR-ul la guvernare? Cine v-a pus să... Nu pot să spun că am vrut să folosesc o expresie. Să zică ăștia că vorbesc nepotrivit pentru emisiune.

Vine Paștele. Știți câți oameni nu au posibilitatea să pună un minim pe masă de aceste sărbători? Ca să nu mai spun că, din cauza războiului, s-a închis și Biserica Sfântă de la Ierusalim.

Va fi probabil ca în pandemie o slujbă cu ușile închise. Asta este lumea pe care v-o doriți? Asta este atmosfera în care vreți să trăiți? Să nu mai ai curaj să mai mergi nicăieri, să nu mai ai curaj să mai pleci nicăieri? Lucrurile au fost duse la extrem.

Ușor-ușor o să ne ia iarăși din drepturi sub motivul că, dom'le, e situație de criză, sunt probleme, trebuie să facem economii și tot așa. Iar oamenii de frică, de spaimă, vor accepta. Problema este la ei, la conducători. Trebuie măturat tot, începând de la Bruxelles până la București.”